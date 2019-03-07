zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-03-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 09:15: VIABILITÀ DEL 7 MARZO 2019 ORE 09:05… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 09:15', su #spreaker… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA PARCO DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. PROBLEMI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE, PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DE “LA STORTA” NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICNO E L’OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LAURENTINA ED ARDEATINA RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA Roma FIUMICNO E L’OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LAURENTINA ED ARDEATINA RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE MAGLIANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE MAGLIANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA SULLA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE COLOMBO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 06 MARZO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BENTROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER AURELIA E PONTINA E, AVANTI, TRA CASILINA E TIBURTINA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL ...