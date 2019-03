Stadio dei Pini chiuso | la Viareggio Cup ' emigra' a La Spezia

Torneo di Viareggio - oggi il verdetto sull'agibilità dello Stadio dei Pini : Lunedì prossimo si alzerà il sipario sulla 71esima edizione del Torneo di Viareggio, che però di viareggino rischia di conservare soltanto il nome. La storica rassegna di calcio giovanile rischia ...

Europa League - una scia di fuoco ‘scorta’ lo Zenit allo Stadio : la coreografia dei fan è spettacolare (e la squadra vince) : Lo Zenit San Pietroburgo è stato accompagnato verso l’ingresso allo stadio per la partita contro il Fenerbahce, valida per l’Europa League, da una spettacolare coreografia dei suoi tifosi. I fan della squadra russa – che ha poi ribaltato il risultato dell’andata, guadagnando gli ottavi di finale – hanno accesso migliaia di fumogeni al passaggio del pullman creando un effetto spettacolare. Le immagini sono state ...

Nuovo Stadio Roma - Pallotta vicino all’acquisto dei terreni : terreni Nuovo stadio Roma – Si sta per compiere un passo importante in casa Roma, in direzione del tanto agognato stadio di proprietà. James Pallotta, presidente del club giallorosso, sta infatti per acquistare da “Eurnova” i terreni su cui poi verrà costruito l’impianto di Tor di Valle. Questo, quantomeno, è quello che filtra dall’incontro andato […] L'articolo Nuovo stadio Roma, Pallotta vicino all’acquisto dei terreni è stato ...

Roma - studio Moovit sulla viabilità : il 92% dei tifosi chiede più mezzi pubblici per lo Stadio : Il 92% dei tifosi giallorossi chiede alle istituzioni un potenziamento dei mezzi pubblici da e per lo stadio Olimpico. È quanto emerge dallo studio sulla mobilità condotto da Moovit in collaborazione con l’AS Roma in occasione degli ultimi nove incontri casalinghi disputati dalla squadra capitolina nella scorsa stagione. L’analisi si pone l’obiettivo di mappare gli […] L'articolo Roma, studio Moovit sulla viabilità: il 92% dei tifosi ...

Lo stadio della Roma e l'ultimo Stadio dei trasporti : Quelli che lavoravano al fianco di Steve Jobs alla Apple a inizio anni 80 gli avevano trovato persino un nome: campo di distorsione della realtà. Era il modo, dicevano, con cui il fondatore della Mela esercitava il suo carisma riuscendo a rendere credibile e quindi possibile anche l’impossibile. Esc

Stadio della Roma - il lavoro per il figlio del consigliere Pd e i finanziamenti al politico di Forza Italia : le accuse dei pm : Quindici richieste di rinvio a giudizio nel primo filone dell’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma. Fra i destinatari, oltre all’ex capo di Eurnova, Luca Parnasi, i collaboratori del costruttore e alcuni dei politici tirati in ballo lo scorso giugno, dall’ex assessore regionale Pd, Michele Civita, al consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni, passando per il consigliere regionale berlusconiano Adriano Palozzi. La Procura di Roma, ...

Stadio As Roma : avvio dei cantieri entro l'anno : I promotori , se vorranno, potranno aprire i cantieri dello Stadio della As Roma entro la fine dell'anno . Ad annunciarlo, nella giornata del 5 febbraio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi , ...

Stadio - sì della Raggi ma altolà dei tecnici : «Catastrofe viabilità» : ROMA Ore 10.45, Virginia Raggi fa il suo ingresso nella sala della Protomoteca, palazzo del Campidoglio. Tutto l?allestimento imbastito dai comunicatori M5S - le slide, i dirigenti della Roma...

Stadio - sì della Raggi ma altolà dei tecnici : 'Catastrofe viabilità' : ROMA Ore 10.45, Virginia Raggi fa il suo ingresso nella sala della Protomoteca, palazzo del Campidoglio. Tutto l'allestimento imbastito dai comunicatori M5S - le slide, i dirigenti della Roma in prima ...

Stadio - sì della Raggi ma altolà dei tecnici : «Catastrofe viabilità» : ROMA Ore 10.45, Virginia Raggi fa il suo ingresso nella sala della Protomoteca, palazzo del Campidoglio. Tutto l?allestimento imbastito dai comunicatori M5S - le slide, i dirigenti della Roma...

Emiliano Sala - la commovente commemorazione dei tifosi allo Stadio del Nantes : Canti, magliette, un enorme striscione sugli spalti. E un minuto di silenzio. Così i tifosi del Nantes, dove l'attaccante argentino ha giocato 133 partite segnando 48 reti prima del fatale volo verso la sua nuova squadra, il Cardiff, hanno voluto ricordare Emiliano Sala. Le ricerche dei resti dell'a

Ultrà - neonazisti e narcos : l'ascesa dei fratelli Bosco divisi tra droga e Stadio : Da Varese a Tangeri. Dalla curva neonazista agli affari coi narcos calabresi in Marocco e Spagna. Nel segno della tradizione: del suo gruppo Ultrà Blood&Honour. Lo stesso di Daniele Belardinelli. ...

Ultrà - neonazisti e narcos : l'ascesa dei fratelli Bosco divisi tra droga e Stadio : I capi tifosi del Varese: Daniele arrestato dalla Dda di Catanzaro, Vito Jordan, invece, latitante in Spagna

Genoa-Milan - l’annuncio dei tifosi rossoblù : “Resteremo fuori dallo Stadio” : tifosi genoa fuori stadio contro milan. Milan e Juventus, reduci dall’impegno in Supercoppa Italiana, disputeranno la loro gara di campionato lunedì, ma non mancano le polemiche per l’orario scelto per la sfida dei rossoneri contro il Genoa. La sfida di Marassi si disputerà infatti alle 15 come stabilito dall’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive che ha […] L'articolo Genoa-Milan, l’annuncio dei ...