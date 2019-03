Ore di alta tensione | Lega in silenzio | M5s compatto Rischi di crisi Opposizioni

Tav - la Lega pronta a far saltare il banco : Ore drammatiche - a un passo dalla crisi di governo : La trattativa sulla Tav Torino-Lione sta trascinando il governo verso il baratro della crisi irreversibile. Dopo la riunione di ben cinque ore della scorsa notte, conclusa con un nulla di fatto sostanziale e definitiva "surreale", ora la parte leghista dell'esecutivo "non esclude la crisi di governo

La console senza lettOre di Microsoft è realtà? Xbox One S All-Digital Edition sarebbe alle porte : Potrebbe caratterizzare un futuro non così prossimo con il lancio di una Xbox di nuova generazione pensata per lo streaming e per il digitale che ha il nome in codice di Xbox Lockhart ma sembrerebbe che una console senza lettore ottico debutterà anche nella generazione attuale.A fine 2018 ne avevamo già parlato e ora il rumor torna in auge anche con una possibile finestra di lancio: Microsoft starebbe per lanciare una Xbox One senza lettore ...

Borse Asia altalenanti su stimoli economia cinese e nuove tensioni COrea del Nord : Le Borse dell'area Asia-Pacifico oggi sono altalenanti sostenute dalle aspettative di nuovi stimoli all'economia promessi dal governo cinese, ma anche appesantite dalle preoccupazioni per il riaccendersi di tensioni geopolitiche legate alla denuclearizzazione della Nord Corea.

Juventus-Allegri - alta tensione : Agnelli potrebbe cambiare l'allenatOre : In questi anni è stato considerato il primo principale artefice dei successi della Juventus, sapendo continuare l'ottimo lavoro svolto dal suo predecessore Antonio Conte: parliamo ovviamente di Max Allegri, da sempre stimato da tutta la dirigenza juventina per la capacità di saper gestire una rosa ricca di campioni come quella della Juventus. Se i bianconeri sono stati esemplari in Serie A, dimostrando di essere la squadra più forte in Italia, ...

Si ribalta l'escavatOre - muOre a 50 anni SalvatOre Calandra di Santa Margherita Belice : Tragedia sul lavoro oggi a Santa Margherita Belice. Un operaio di 50 anni, Salvatore Calandra, è morto oggi mentre stava lavorando a bordo del suo escavatore. L'uomo, che stava manovrando il mezzo, è ...

Amministrative - 'Viva Caltanissetta Viva' sosterrà la candidatura di SalvatOre Messana : ... forze politiche Nissene comprese, ma basata su un profondo comune bisogno di innovazione della visione politica e soluzioni concrete per il futuro di Caltanissetta. 'Viva Caltanissetta Viva', ...

Il ministero dell’Economia cerca consulenti altamente qualificati : ma lavOreranno gratis : Il ministero dell'Economia ha pubblicato un bando di concorso per trovare consulenti altamente qualificati e con esperienza accademica: esperti preparatissimi ma che dovranno lavorare gratis. Il ministero, infatti, non prevede alcuna retribuzione per queste figure, pur richiedendo criteri stringenti e competenze di alto livello.Continua a leggere

Roma ad alta tensione : Di Francesco appeso a un filo e PastOre esplode : LA RABBIA DI Pastore - Secondo quanto ricostruisce Il Corriere dello Sport , tra i più agitati c'è Javier Pastore, una delle grandi delusioni del mercato estivo di Monchi: inserito al 20° del ...

PastOre - alta tensione con Di Francesco : volano parole grosse : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Roma, i tifosi sui social scaricano la squadra: 'Imbarazzanti, sono da sesto posto'

Malta - imprenditOre italiano picchiato dalla polizia (VIDEO) : Fabrizio Scirè, imprenditore edile siciliano, sarebbe stato picchiato dalla polizia di Malta lo scorso 23 febbraio, mentre i suoi camion erano stati incendiati in un deposito e lui era accorso a controllare cosa fosse accaduto.Continua a leggere

Nesso - si ribalta con il trattOre : grave un anziano : Nesso, Como,, 2 marzo - Stava guidando il suo trattore quando si è ribaltato finendo schiacciato un uomo di sessantotto anni che stava procedendo sulla strada che da Nesso sale verso i monti di Careno ...

Febbre alta e pancia gonfia - a 2 anni scopre di avere un tumOre alle ovaie : “Caso rarissimo” : Il raro caso di Kenni, che a 2 anni ha scoperto di avere un cancro alle ovaie, con metastasi all'addome e al fegato. Era arrivata in ospedale con Febbre alta e pancia gonfia e il pediatra pensava che avesse solo un accumulo di gas nell'intestino: "È stata operata e ora è sotto chemio. Ha bisogno delle preghiere di ciascuno".Continua a leggere

Novellara. Incidente in moto morto il saltatOre Gian Paolo Bolondi : Atletica master in lutto. In un Incidente stradale è morto Gian Paolo Bolondi. Il saltatore con l’asta domenica, ad Ancona,

Emmanuel Macron - l'orrOre 'vomitevole' della Francia sui migranti : i giudici lo asfaltano : Altro che politica 'vomitevole', come aveva definito quella leghista il portavoce di Macron. I fatti risalgono al 2016, quando un immigrato afghano ha trascorso circa sei mesi nella giungla di Calais,...