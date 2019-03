Navigator del reddito di cittadinanza | bando in arrivo | attesi 60mila candidati

Un 'quizzone' per selezionare i Navigator del reddito di cittadinanza. Attesi 60mila candidati : ... reddito di cittadinanza; disciplina dei contratti di lavoro; sistema di istruzione e formazione; regolamentazione del mercato del lavoro;economia aziendale. L'Aggiudicatario dell'appalto "con i ...

Navigator del reddito di cittadinanza : un "quizzone" per selezionarli. Attesi 60mila candidati : Sono circa 60.000 i candidati Attesi alla selezione per i Navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nell'inserimento al lavoro. Lo si legge nel bando per l'organizzazione della selezione che parla di "Servizio relativo alla prova scritta per 60.000 candidati".La prova consiste nella somministrazione di un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie: tra queste la cultura ...

Primo giorno del reddito - niente code. Resta il nodo dei Navigator : E Resta poi il nodo fondamentale: per evitare che il reddito si dimostri solo una misura assistenziale è essenziale innanzitutto che l'economia italiana sia in grado di offrire posti di lavoro. E di ...

Bando di concorso Navigator : circa 1.700 euro mensili ai tutor del reddito di cittadinanza : Successivamente all'evento di presentazione del reddito di cittadinanza, avvenuto qualche settimana fa, si è molto discusso sulla nuova figura professionale del tutor- navigator, cioè di coloro che si occuperanno di accompagnare i cittadini che accederanno al reddito di cittadinanza nel mondo del lavoro. Il decreto legge con cui è stato istituito il reddito di cittadinanza ha previsto uno stanziamento di 200 milioni di euro per l'assunzione di ...

Navigator : che cosa sappiamo sui tutor del reddito di cittadinanza : 1.000 dollari al mese nella Silicon Valley2.500 franchi svizzeri a Rheinau, in Svizzera2.072 dollari - Un dividendo per tutti 560 euro - Anche in poltrona1,6 milioni di Rial - Al posto della benzina100 dollari namibiani - Il test africanoCon il reddito di cittadinanza, arriva anche una nuova figura: quella, ancora un po’ confusa, del «Navigator», ovvero, una sorta di tutor che si farà carico del beneficiario, guidandolo verso la scelta ...

Pastori - olivicoltori e Navigator in rivolta : “Pochi aiuti al lavoro - il governo ci ha deluso” : I fronti aperti si moltiplicano e così le proteste. Il giorno dopo la manifestazione di Pastori e olivicoltori, a salire sul palco della contestazione a Roma sono i precari di Anpal Servizi, l’ente a cui è affidata la gestione delle politiche del lavoro destinate ai beneficiari del reddito di cittadinanza: primo passo, l’assunzione, con contratto d...

I Navigator del reddito di cittadinanza sono ancora un mistero : (foto: Antonio Masiello/Getty Images) L’unico vincolo per accedere alla selezione per diventare navigator – la figura attorno a cui si articola molto del funzionamento del reddito di cittadinanza – è la laurea. Bisognerà essere dottori in legge, economia, scienze politiche, sociologia, psicologia o scienze della formazione per potersi sedere al quizzettone a risposta multipla che servirà a selezionare i tutor che accompagneranno i ...

Reddito di cittadinanza - figura del 'Navigator' : 1700 euro netti al mese per i nuovi tutor : Si chiameranno “Navigator” le nuove figure di tutor del mercato del lavoro che faranno da guida per beneficiari e richiedenti il famoso Reddito di cittadinanza introdotto dal governo verde-oro. Saranno circa 10mila in tutta Italia e dovranno occuparsi di esaminare le domande pervenute e affiancare i beneficiari al fine di assicurare loro un inserimento lavorativo in linea con ciascun profilo. Dovranno inoltre avere una conoscenza delle normative ...

Emergenza lavoro - tra «Navigator» e quota 100 il gran ritorno del posto statale : Corsa contro il tempo per assumere i 10mila navigator che dovranno aiutare chi cerca un lavoro a trovarlo; ci sarà una sostituzione automatica del personale pubblico che deciderà di ricorrere al prepensionamento stimata in circa 70mila unità: 80mila nuovi occupati da aggiungere ai 140mila statali in più promessi dalla legge di bilancio. Trovare impiego a oltre 200mila persone significa abbattere la disoccupazione ufficiale di oltre il ...

Le agenzie del lavoro non vogliono formare i Navigator del reddito di cittadinanza : Le agenzie per il lavoro private sono disposte ad aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un'occupazione, ma non a formare i navigator e a 'ristrutturare' i centri per l'impiego ...

Ecco l'identikit del 'Navigator' : Navigator , al lavoro sull'identikit. "Ho incontrato il professor Parisi, sto cercando di dargli tutto il supporto per metterlo al corrente della complessità del sistema e quindi consentirgli di ...