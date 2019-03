Navigator - al via il bando per selezionare i 60mila candidati attesi : Si prevede che tra i requisiti, verrà richiesta una laurea in economia, o giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia o scienze della formazione.

Reddito di cittadinanza - al via le richieste : niente code a Poste e Caf. Navigator - Di Maio rilancia : “Voglio assumerne 6mila” : Nel giorno che dà il via ufficiale al Reddito di cittadinanza, all’apertura degli sportelli negli uffici postali e nei Caf non c’è stato l’enorme afflusso che era stato previsto. Da Roma e Napoli a Genova e Treviso, nessuna coda e poca gente. Sportelli un po’ più affollati per esempio a Firenze, seppur senza il temuto caos. La maggior parte delle persone si presenta per chiedere informazioni e forse è stato ascoltato il ...

Navigator - Adapt : “Figure preziose che mancano in Italia. Al via corso gratuito - attenti a quelli a pagamento farlocchi” : Il bando di selezione dei 6mila Navigator che dovranno aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro non c’è ancora. Ma, mentre le Regioni a cui fanno capo i centri per l’impiego fanno muro e minacciano ricorsi, la prospettiva di un contratto di due anni seguito forse dalla stabilizzazione fa gola. Così dall’inizio dell’anno si sono moltiplicate le offerte di corsi in odor di truffa che illudono ...

Prostitute - al via la proposta di un albo ufficiale. Siamo un Paese di santi - poeti - Navigatori e puttanieri : Nel mondo sempre connesso nel quale viviamo, raramente si è capaci di fare connessioni, perché l’immiserimento culturale genera una visione piatta, semplificata e uniforme della realtà. Quindi sarà difficile percepire il filo che lega alcuni avvenimenti, ma purtroppo quel filo esiste: c’è un legame tra lo “scherzo” al calciatore, il sondaggio lanciato dal più importante quotidiano veneto sull’istituzione dell’albo delle Prostitute e ...