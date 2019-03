MotoGp – Tutti in maschera con Lorenzo : “a Carnevale io come Gianluca Vacchi - mentre Valentino…” : Jorge Lorenzo e l’arduo compito di ‘travestire’ i suoi colleghi per Carnevale: la simpatica risposta del maiorchino nella conferenza stampa del Gp del Qatar La prima giornata nel paddock di Losail è archiviata: i piloti hanno posato per le foto ufficiali e partecipato alla prima conferenza stampa della stagione 2019 di MotoGp, in attesa di scendere finalmente in pista domani per le prime sessioni di prove libere del Gp ...

MotoGp - Petrucci fissa l’obiettivo : “sarà importante staccare tutti subito - le qualifiche conteranno molto” : Il pilota della Ducati è consapevole che sarà difficile competere per la vittoria, ma ha già una strategia per provarci Il debutto di Danilo Petrucci nel Motomondiale come pilota ufficiale Ducati si avvicina, domenica il ternano affronterà la prima gara in sella alla DesmosediciGP del team di Borgo Panigale, andando all’assalto della prima vittoria in carriera in MotoGp. AFP/LaPresse Un sogno per l’ex Pramac che, intervistato ...

MotoGp - GP Qatar : è già tutti contro Marquez. Numeri e curiosità sulla gara d'esordio : I test in Qatar hanno fornito ai tecnici una gran quantità di dati su cui lavorare in vista del primo gran premio del 2019. Alcuni significativi, altre sicuramente di grande effetto mediatico, ma da ...

MotoGp in tv - GP Qatar 2019 : programma e calendario a Losail. Tutti gli orari e le dirette del fine settimana : Nel weekend 8-10 marzo andrà in scena il GP Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP: a Losail incomincerà la stagione riservata alle due ruote, i motori si accendono e inizierà un campionato che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, tutto da vivere nel corso dei 19 Gran Premi previsti fino a novembre. Nel deserto ne vedremo davvero delle belle, si gareggerà in notturna e sotto i riflettori si attendono come sempre grandi ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la griglia di partenza e il borsino dei favoriti. Marquez davanti a tutti - Dovizioso subito dietro. Yamaha in terza fila? : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto ad aprire il sipario. Il Gran Premio del Qatar sta ufficialmente per incominciare e, non ultimo, darà il via ai 19 appuntamenti di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, emozionante e pronta a regalarci il solito grande spettacolo. Dopo le due tornate di test tra Sepang e Losail, è stato possibile fare un primo, parzialissimo, bilancio di quanto visto e, soprattutto, una previsione di quello che ...

MotoGp 2019 - calendario gare. Date e orari di tutti i Gran Premi : tutti i Gran Premi della stagione saranno trasmessi in diretta su Sky al canale Sky Sport MotoGP , 208,, con la possibilità di assistere alle dirette in chiaro di otto appuntamenti, i restanti undici ...

MotoGp - Calendario Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Tutti i 19 GP : Il Calendario del Mondiale MotoGP 2019 prevede lo svolgimento di 19 Gran Premi: si incomincia il 10 marzo in Qatar e si termina il 17 novembre a Valencia, ci aspettano otto mesi di grande passioni con i migliori centauri del Pianeta pronti a darsi battaglia per la conquista del titolo iridato. Marc Marquez guiderà ancora una volta l’amata Honda per confermarsi sul trono ma lo spagnolo dovrà faticare molto per ribadire la sua leadership ...

MotoGp - tutti contro Honda : in Qatar parte la sfida al trono di Marquez : C'è il dream team da una parte, con Marquez e Lorenzo, e il Team Rosso dall'altra. Rosso speranza ovviamente, quella di Dovizioso e Petrucci , neo acquisto che ha entusiasmato ai test invernali ...

Motomondiale 2019 : tutti gli italiani in gara tra MotoGp - Moto2 e Moto3. Pattuglia numerosissima che fa sognare : Il tempo delle parole sta per finire e le moto sono pronte per partire e lasciare i box. Dal 10 marzo non si scherzerà più e servirà andar forte a Losail (Qatar). Sotto le luci artificiali dell’appuntamento qatariano, prenderà il via una stagione del Motomondiale particolarmente intensa con 19 round e in cui la prima gara europea sarà come al solito a Jerez de la Frontera (Spagna). In Italia il Circus delle due ruote farà tappa il 2 giugno ...

MotoGp – Lorenzo avverte gli avversari - il post social ‘intimorisce’ tutti : “sono pronto” [FOTO] : Jorge Lorenzo sa come mettere pressione ai suoi rivali: il post social che ‘intimorisce’ teneramente i suoi avversari alla vigilia dell’esordio stagionale in Qatar E’ tutto pronto per il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: domenica si disputerà la prima gara dell’anno, in Qatar, ma lo spettacolo inizierà già da giovedì, con la tradizionale conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì si accenderanno i ...

MotoGp al via in Qatar : da Valentino Rossi a Dovizioso tutti a caccia del padrone Marquez : Il Mondiale MotoGp che parte domenica 10 marzo sarà ovviamente una caccia a Marc Marquez, vincitore degli ultimi tre campionati, e di cinque sui sei che ha disputato in top class,. Se lui è il rider ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre : L’attesa è finalmente giunta al termine! Questo fine settimana, infatti, prenderà il via il MotoMondiale 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Il primo di 19 appuntamenti che ci condurranno fino al Gran Premio di Valencia del 17 novembre per un campionato che si annuncia, come sempre, ricco di emozioni, variabili e colpi di scena. Saranno 22 i partecipanti al via, con Valentino Rossi (che ha appena spento le 40 candeline) che sarà ...

MotoGp – Finalmente si ricomincia! Tutti in pista a Losail : ORARI e DIRETTA TV del Gp del Qatar : Domenica la prima gara della stagione 2019 di MotoGp: ORARI e dirette Tv del Gp del Qatar. Lo spettacolo sta per iniziare L’attesa è Finalmente terminata! I piloti della MotoGp sono pronti a fare il loro esordio stagionale, in programma domenica 10 marzo sul circuito di Losail. I campioni delle due ruote si sfideranno al Gp del Qatar per aprire ufficialmente le danze del Mondiale 2019, che si prospetta ricco di sorprese e tanto ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Non c’è da preoccuparsi. Siamo tutti vicini e si prospetta una prima gara iridata molto equilibrata” : Guardare la casella dei tempi dell’ultimo giorno dei test collettivi della MotoGP a Losail ed annotare che la Ducati di Andrea Dovizioso è quindicesima, porta a chiedersi che cosa sia accaduto di strano. In realtà, il team di Borgo Panigale ha dato priorità alla simulazione del passo gara e il forlivese, in questo caso, ha fatto un po’ fatica a trovare la giusta “intesa” con la GP19, patendo anche il forte vento che ...