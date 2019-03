Le armi di alto livello che avete ottenuto con così tanta fatica? In Anthem sono inutili

Sci alpino : l’assalto di Sofia Goggia ai Mondiali. Da Garmisch ad Are per una medaglia : 5 Febbraio 2019. Questa è una data che sicuramente Sofia Goggia si è segnata sul calendario, visto che è il giorno del SuperG di Are, prima gara femminile dei Mondiali di sci alpino. Dopo l’infortunio al malleolo, la 26enne di Bergamo ha deciso di impostare tutta la sua stagione proprio per arrivare pronta all’appuntamento iridato. Il cammino di avvicinamento, però, non è stato semplice, anche perché il rientro in pista è stato ...

Addio ad armin Loacker - il re altoatesino dei wafer al cioccolato : Il settore dolciario italiano è in lutto per la scomparsa di Armin Loacker, fautore del successo - insieme con la sorella Christine – dell'omonima azienda di famiglia, oggi conosciuta in tutto il mondo, con un volume d'affari complessivo di 330 milioni di euro all'anno. Fondata dal padre Alfons nel 1925 come pasticceria in quel di Bolzano, specializzata in ottimi biscotti wafer e cioccolato, la Loacker incominciò la propria espansione sul ...

Salto con gli sci - Quattro Trampolini : Kobayashi non si ferma più - il giapponese senza rivali a Garmisch : Il giapponese, assoluto della dominatore finora della stagione in Coppa del mondo, aveva dominato l'appuntamento di apertura sul trampolino tedesco di Oberstdorf e si è ripetuto anche sull'HS142 di ...

Salto con gli sci – Quattro Trampolini : Kobayashi non si ferma più - il giapponese senza rivali a Garmisch : 4 Trampolini, Ryoyu Kobayashi continua la serie d’oro e dopo Oberstdorf si impone anche a Garmisch. Insam 31simo Secondo appuntamento e successo per Ryoyu Kobayashi nel Torneo dei Quattro Trampolini. Il giapponese, assoluto della dominatore finora della stagione in Coppa del mondo, aveva dominato l’appuntamento di apertura sul trampolino tedesco di Oberstdorf e si è ripetuto anche sull’HS142 di Garmisch, dove ha preceduto ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2019. Ryoyu Kobayashi raddoppia : batte ancora Eisenbichler ma è battaglia aperta in classifica : Ryoyu Kobayashi non perde un colpo e si aggiudica anche la seconda tappa della Tournèe dei 4 Trampolini sull’impianto di Garmisch Partenkirchen, regalando al Giappone una vittoria su questo trampolino a 18 anni dal successo di Kasai nel 2001 che era anche l’ultimo dei nipponici prima dell’edizione attuale della gara a tappe in Germania e Austria. Una gara diversa rispetto a Oberstdorf per il giapponese, al sesto successo ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2019 : Kubacki primo nelle qualificazioni - Alex Insam passa e trova Sato : Si sono concluse da poco le qualificazioni della seconda gara della Tournée dei 4 Trampolini a Garmisch-Partenkirchen. Il miglior risultato in termini di punteggio è di un ottimo Dawid Kubacki: il polacco salta per 135.5 metri e ottiene 138.1 punti, conquistandosi così la miglior posizione in vista degli scontri diretti di domani. Kubacki, sul Große Olympiaschanze (HS140), precede Ryoyu Kobayashi, anche se va detto che il vincitore di Oberstdorf ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2019 : Ryoyu Kobayashi in cerca di conferme - in tanti per una rivincita : Dopo aver vinto per la prima volta in una gara valida per la Tournée dei 4 Trampolini, Ryoyu Kobayashi vuole dimostrare che, a 21 anni di distanza da Kazuyoshi Funaki, può essere lui il candidato a ridare al Giappone una gioia rara: il successo nella classifica generale del torneo. Yukio Kasaya, Noriaki Kasai, Kazuyoshi Funaki: solo questi, prima di Kobayashi, erano stati i giapponesi in grado di vincere almeno una volta in un evento valido per ...

LIVE Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch 2018 in DIRETTA : inizia lo spettacolo - Kobayashi e Stoch favoriti : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Oberstdorf, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 67esima edizione della storica competizione di Salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi ...