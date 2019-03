La piattaforma di streaming on-demand di Apple forse inclusa in iTunes potrebbe

BBC e ITV - le due principali emittenti televisive britanniche - hanno fatto una piattaforma di streaming a pagamento : BBC e ITV, le due principali emittenti televisive britanniche, hanno presentato una nuova piattaforma di contenuti in streaming a pagamento. La nuova piattaforma si chiama BritBox e sarà gestita inizialmente da BBC e ITV, che dovrebbero poi accogliere anche altri

Il governo francese trasmetterà oggi un dibattito politico sulla piattaforma di streaming per videogiocatori Twitch : Uno dei dibattiti settimanali voluti dal presidente francese Emmanuel Macron verrà trasmesso oggi in diretta streaming su Twitch, una popolare piattaforma di streaming usata soprattutto per trasmettere dirette di persone che giocano ai videogiochi, e popolare principalmente tra i giovani

Apple invita le stelle di Hollywood per presentare la sua piattaforma in streaming : Apple infatti avrebbe realizzato o starebbe per realizzare accordi con gli editori di tutto il mondo.

Apple : la piattaforma di video streaming sarà svelata in Primavera : La notizia era nell’aria già da parecchio tempo, ma è stato negli ultimi mesi che il celebre colosso della tecnologia Apple ha conosciuto un periodo complicato della sua storia. I tempi in cui gli iPhone registravano record di vendite trimestre dopo trimestre sono ormai un ricordo. Questo ha reso necessario un cambio di rotta importante, tanto da spingere il colosso di Cupertino a puntare maggiormente sui servizi per trovare nuova linfa ...

Perché (ri)vedere tutto Friends su Netflix prima che sparisca dalla piattaforma streaming nel 2020 : Se c'è un momento buono per iniziare a guardare o rivedere tutte le stagioni di Friends su Netflix è proprio questo. Semplicemente Perché presto potrebbe non essercene più la possibilità. Secondo quanto riporta TvLine, è probabile che l'iconica sit-com americana con protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer passi presto al servizio di streaming di WarnerMedia, come dichiarato dal ...

Disney - dati incoraggianti - e sacrifici - in vista del lancio della piattaforma streaming Disney+ : ... sarà tra i primi show a divenire disponibili mentre altre storie per il piccolo schermo quali quella di Loki o lo spin-off legato al mondo Monsters & Co. sono ancora in parte misteriose.