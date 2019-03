Huawei | al via la controffensiva | denunciato governo Usa

Canada avvia estradizione verso Usa di Meng Wanzhou - Cfo di Huawei : New York, 1 mar., askanews, - Il governo canadese ha dato il via libera all'estradizione di Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria di Huawei, colosso cinese delle telecomunicazioni. L'estradizione è ...

Wind offre ad alcuni clienti via SMS Huawei Mate 20 Lite a rate : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale via SMS dedicata ad alcuni clienti appositamente selezionati. Ecco tutti i dettagli L'articolo Wind offre ad alcuni clienti via SMS Huawei Mate 20 Lite a rate proviene da TuttoAndroid.

Novità ufficiali per Huawei P10 - P10 Plus e Mate 9 : al via in Cina l’aggiornamento con EMUI 9 : Trapelano oggi 28 febbraio alcune Novità decisamente importanti per gli utenti che si ritrovano ancora coi vari Huawei P10, P10 Plus e Mate 9. Nonostante siano stati lanciati sul mercato due anni fa, infatti esattamente come abbiamo notato in settimana con il Samsung Galaxy S8 va registrato l'avvio della distribuzione per l'aggiornamento Android Pie. Il pacchetto software, ovviamente dotato della nuova interfaccia EMUI 9, sta vedendo la luce in ...

Niente schermo QHD per la serie Huawei P30 - che userà ovviamente Android 9 Pie : Secondo quanto riporta lo User Agent Profile trovato in Rete, Huawei P30 e P30 Pro utilizzeranno uno schermo FullHD+ e, ovviamente, Android 9 Pie. L'articolo Niente schermo QHD per la serie Huawei P30, che userà ovviamente Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Viaggio a OX Horn - la piccola Europa costruita da Huawei in Cina : Ox Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiOx Horn, il campus di HuaweiIl treno arriva, puntuale, ogni tre minuti alla stazione di Heidelberg in Germania. Vi saliamo e in pochi istanti siamo a Friburgo, in Svizzera, e il prossimo stop sarà la spagnola Granada. 12 minuti appena e concludiamo l’intero tour del vecchio ...

Nessuna incertezza su EMUI 9 per Huawei P Smart : programma beta al via : Lo avevamo già anticipato qualche giorno fa e ora EMUI 9 su Huawei P Smart è più che mai realtà. Il motivo è presto detto con l'avvio della fase beta di sperimentazione del firmware nella madrepatria del produttore, ossia in Cina. Non ci sono più dubbi dunque sul fatto che l'update arriverà, anche se non magari nel brevissimo periodo. Senz'altro un'ottima notizia per tutti i possessori del device che magari non speravano più nel passo in ...

Al via i lavori per portare la EMUI 9 su alcuni medio gamma del gruppo Huawei : I rumor diffondono buone notizie per coloro che sperano di poter vedere presto la EMUI 9 su uno dei numerosi medio gamma del gruppo Huawei L'articolo Al via i lavori per portare la EMUI 9 su alcuni medio gamma del gruppo Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ricevono il supporto a Widevine L1 - via libera ai contenuti HDR : Huawei rilascia un aggiornamento che permette a Mate 20 Pro e P20 Pro di supportare in contenuti HDR, inclusa la visione HD di Netflix. L'articolo Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ricevono il supporto a Widevine L1, via libera ai contenuti HDR proviene da TuttoAndroid.

Huawei - la gaffe di due dipendenti : il tweet con gli auguri di buon anno inviato da un iPhone diventa virale : Non è iniziato bene l’anno per due dipendenti Huawei che hanno mandato un twit dall’account ufficiale del colosso cinese delle telecomunicazioni con gli auguri per il 2019 utilizzando un iPhone. Il tweet è stato rimosso rapidamente ma gli screenshot dell’errore, con il post in cui si legge “via Twitter for iPhone“, si sono diffusi rapidamente sui social diventando virali. La loro circolazione “ha avuto un impatto negativo sulla ...

Inviano auguri da Iphone - puniti dipendenti Huawei : Non è iniziato bene l'anno per due dipendenti Huawei 'rei', secondo quanto riferiscono i media americani, di aver twittato dall'account ufficiale del colosso cinese delle telecomunicazionigli auguri per il 2019 utilizzando un Iphone. Il tweet è stato rimosso rapidamente ma gli screenshot dell'errore, con il post in cui si legge 'via Twitter for Iphone', si sono diffusi rapidamente sui social diventando virali. La loro circolazione "ha avuto un ...