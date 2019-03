Decisione Mediaset | allontanati gli autori dell' Isola per il caso Fogli-Corona

I vertici Mediaset dopo l’intervento di Fabrizio Corona avrebbero preso una Decisione…Leggi per saperne di più : L’Isola dei Famosi rischia di finire in stand by per qualche anno, questo è quello che riporta Tv Blog. Secondo il noto sito televisivo, i vertici Mediaset dopo lo scandalo dell’intervento di Fabrizio Corona... L'articolo I vertici Mediaset dopo l’intervento di Fabrizio Corona avrebbero preso una decisione…Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola dei famosi - dramma Riccardo Fogli. La Decisione Mediaset : "Tutti licenziati" : "A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato". Lo comunica Mediaset in una nota ufficiale. Gli autori sono

Michelle Hunziker - brusco stop : la Decisione a sorpresa dei piani alti Mediaset : All toghether now, la nuova trasmissione che Canale 5 affiderà a Michelle Hunziker, subirà un brusco stop. La trasmissione è un progetto ambizioso prodotto da Endemol la cui messa in onda inizialmente era prevista in primavera. Invece le ultime indiscrezioni di Dagospia, nella rubrica dedicata ai ve

Chi vuol essere milionario? - Gerry Scotti al confino : l'impensabile Decisione di Mediaset : Gerry Scotti torna il giovedì su Canale 5 con Chi vuol essere milionario? : si tratta di quattro nuove puntate in corso di registrazione in Polonia: lo scrive Italia oggi nella consueta rubrica sul ...

Sanremo incombe - l'Isola corre ai ripari : la Decisione di Mediaset : Il reality andrà in onda domenica 3 e 10 febbraio, per poi tornare al suo posto, il giovedì, ma dopo il Festival