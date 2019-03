Champions | solo multa per Diego Simeone

Champions League - solo una multa per Simeone. Con la Juventus sarà in panchina : ROMA - Diego Pablo Simeone "graziato" dall' Uefa . Il suo gesto osceno, che ha fatto il giro del web e delle tv di Vecchio e Nuovo continente, non costerà all'ex centrocampista di Inter e Lazio una ...

Champions - Roma e l'analisi degli episodi con il Porto : due rigori - un solo Var. Perché? : Era solo questione di tempo. Ne è passato meno del previsto, dall'introduzione del VAR in Champions alla prima bufera per le scelte di arbitri, in campo e fuori,. Perché il VAR è così: riduce in ...

Roma – Di Francesco mette da parte il suo futuro - solo la Champions nella testa dell’allenatore : “non è la mia partita” : Eusebio Di Francesco e Diego Perotti protagonisti della conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Roma “Voglio riportare l’attenzione sulla Roma, non sul futuro di Di Francesco. L’interesse del Romanista è che domani la Roma passi. Il mio pensiero non va a me stesso, ma ai ragazzi e alla grande partita che possono fare. Domani non gioco io, non è la partita ...

Pallavolo – La Serie A femminile si conferma ai vertici europei : tre italiane ai quarti in Champions - e non solo : Tre italiane ai quarti di Champions League, Busto Arsizio e Monza sognano le finali di Cev e Challenge Cup: la Serie A femminile si conferma ai vertici europei Tre squadre ai quarti di finale di Champions League, una in semifinale di CEV Cup e una in semifinale di Challenge Cup. La stagione europea dei team di Serie A1 femminile è finora entusiasmante, senza precedenti. Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley ...

Ronaldo resiste alle sirene inglesi - per ora vuole solo la rimonta in Champions : ... eventualità non presente nei programmi di inizio stagione, specie ora che i bianconeri hanno in squadra il migliore del mondo, colui che dovrebbe rendere più agevole la scalata al tetto d'Europa. Ma ...

Champions League volley - l’ultima giornata della fase a gironi solo su DAZN : L’offerta sportiva targata DAZN diventa ormai sempre più ampia e punta a catturare l’interesse anche degli appassionati di volley. Sono infatti in arrivo due giornate da vivere appieno per chi ama la pallavolo: sulla piattaforma in streaming nelle giornate di domani e mercoledì saranno infatti in onda tutti gli incontri delle squadre italiane impegnate nelle […] L'articolo Champions League volley, l’ultima giornata della ...

Quant’è piccola la Juve in Champions League : Allegri e CR7 travolti dall’Atletico Madrid di Simeone - di buono c’è solo il risultato : Inadeguata. Non ci sono altri termini per commentare la prestazione della Juventus allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid. Alla fine di buono c’è soltanto il risultato, che lascia aperto il discorso qualificazione. Con un passivo soltanto di 2-0, la Juventus è ancora in corsa. Ma la differenza in campo è sembrata molto più profonda: quasi una partita tra due squadre di diversa categoria. Allegri è riuscito a ...

Champions - solo un pareggio per il Barca ma per il bookie la qualificazioni è vicinissima : Nella serata di ieri si sono giocate due partite molto importanti valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, solo un pareggio per 0-0 nella gara in trasferta per il Barcellona contro il Lione, diverse occasioni da gol fallite dal club blaugrana. In attesa del ritorno i betting analyst puntano senza mezzi termini sul Barcellona nelle scommesse sul passaggio del turno: sul tabellone Microgame il Barça ai quarti ...

Juventus - Nedved : "Avrò pace solo quando alzeremo la Champions" : 'Ronaldo ci ha fatto migliorare nella mentalità. Siamo rimasti impressionati dalla sua personalità'. Pavel Nedved racconta al quotidiano inglese The Telegraph l'impatto avuto da CR7. ' C'è sempre ...

La Juve vola a +13 sul Napoli e ora può pensare solo alla Champions : Quattro punti accumulati in due partite e la fuga buona per vincere l'ottavo scudetto consecutivo: anche senza giocare la Juve passa all'incasso e ora può dedicarsi completamente alla Champions. Il ...

Champions - Ajax-Real Madrid in diretta su Rai1 e Sky - Tottenham-Borussia Dortmund solo su Sky : Proseguono gli ottavi di finale di Champions League. Oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, in campo Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Sky, mentre la prima sarà visibile live anche in chiaro su Rai1.Per quanto concerne la tv pubblica, pre partita al via su RaiSport HD alle 20 (dalle 20.35 su Rai1) con Paola Ferrari, Alberto Rimedio, Paolo Rossi e l'ex arbitro Tiziano Pieri. Calcio ...

Champions - Roma-Porto solo su Sky : in chiaro Ajax-Real Madrid : Niente Roma-Porto in chiaro: sulla Rai infatti per la prima settimana degli ottavi di finale di Champions League non sarà trasmessa la gara dei giallorossi. Come reso noto dalla tv di stato, infatti, sarà trasmessa in diretta Ajax-Real Madrid, che andrà in scena mercoledì 13 febbraio alle 21.00. Nella seconda settimana sarà invece trasmessa in […] L'articolo Champions, Roma-Porto solo su Sky: in chiaro Ajax-Real Madrid è stato realizzato ...

In otto per un posto solo - la lotta Champions accende il campionato : ROMA - otto squadre in sei punti, per una casella che vale circa 40 milioni di euro. La corsa al quarto posto in classifica, lo slot che consegna chiavi in mano un posto per la prossima edizione di ...

La Juve è la più ricca della Champions - ma nel dream team c'è solo Pjanic : Neymar è il calciatore più costoso del mondo, mentre Cristiano Ronaldo non rientra nella formazione dei top 11, se si considera questo parametro. Sono due degli highlights che emergono dalla terza versione di 'The European Champions Report ...