Champions | Neymar attacca arbitro e Var | «Una vergogna»

Psg - Neymar : “voglio aiutare Buffon a vincere la Champions” : “Stiamo facendo dei trattamenti per accelerare il processo e siamo molto contenti dei risultati. Non vedo l’ora di tornare e fare cio’ che amo di piu’ al mondo: giocare a calcio”. Sono le dichiarazioni di Neymar, in un’intervista trasmessa sul canale YouTube “Fui Clear”. “La gente pensa che sia facile giocare in Francia ma ci sono giocatori di grande fisicita’ e non e’ ...

LIVE Manchester United-Psg 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA. La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...

Cavani dopo Neymar : l'uruguaiano salta per infortunio Manchester United-Psg di Champions : Due righe di comunicato per ufficializzare un altro infortunio. dopo quello di Neymar. A pochissimi giorni dall'andata degli ottavi di finale tra Psg e Manchester United, Tuchel ha saputo che per il ...

Tegola sul Psg - dopo Neymar anche Cavani out : l’attaccante in dubbio per la Champions : dopo l’infortunio di Neymar, il Psg rischia di rimanere anche senza Edison Cavani: l’uruguaiano si è infortunato ieri durante il match di Ligue 1 contro il Bordeaux Brutte notizie dall’infermeria del Psg. dopo l’infortunio di Neymar, per cui ci vorrà un lungo recupero prima del suo ritorno in campo, anche Edison Cavani è out. Durante il match di Ligue 1 contro il Bordeaux, vinto 1-0 dalla squadra allenata da Thomas ...

FIFA 19 celebra la Champions League con Dybala - Neymar e De Bruyne : FIFA 19 celebra il grande calcio mondiale a pochi giorni dall'inizio degli Ottavi di Finale della UEFA Champions League. È infatti stato annunciato un nuovo contenuto dedicato a tre dei possibili vincitori dell'ambito trofeo: Neymar, Kevin De Bruyne e Paulo Dybala. A partire da oggi, tutti i giocatori di FIFA potranno godere del bonus a patto che si stiano collegando per la prima volta a FUT, indipendentemente da quando hanno comprato il gioco: ...

Juve protagonista della squadra degli infortunati - da Kane a Neymar ecco chi mancherà in Champions : Non la vedremo mai in campo per davvero nella Champions che ricomincia martedì prossimo. Anzi, molti giocatori non li vedremo nemmeno in campo tanto a breve. Ma la squadra degli infortunati eccellenti ...

Neymar fermo dieci settimane - salta la doppia sfida di Champions League contro il Manchester United : Non sarà operato Neymar. Ma per riaverlo in campo, il Paris Saint Germain dovrà aspettare dieci settimane. Così hanno sentenziato i medici sull'infortunio occorso al brasiliano contro lo Strasburgo in Coppa di Francia. Neymar s'è fratturato il quinto metatarso del piede destro, lo stesso al quale er

Neymar - maledizione Champions : rischia di saltare lo United : Sarà difficile vederlo in campo contro lo United, in Champions. C'è pessimismo a Parigi, tanto che anche il medico della nazionale brasiliana è atteso in giornata per dare un'occhiata al piede di ...