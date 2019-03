Ambiente | annullata dal Tribunale UE la decisione dell’EFSA di negare l’accesso agli

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Ladell’EFSA, agenzia europea sulla sicurezza alimentare, che aveva negato l’accessostudi sulla tossicità e cancerogenicità del glifosato, è statadaldell’UE. Il glifosato è un erbicida ad ampio spettro che è il principio attivo del Roundup, un prodotto della Monsanto, gruppo chimico Usa recentemente acquisito da Bayer Secondi i giudici “l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell’è non solo quello di sapere che cosa è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’, ma anche quello di comprendere il modo in cui l’rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione” L’EFSA negò l’accessostudi perché a suo parere “la divulgazione di tali informazioni potrebbe arrecare serio pregiudiziointeressi commerciali e ...