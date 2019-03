Violentata in stazione Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano | fermati tre ragazzi

Napoli - Violentata nell'ascensore della stazione : tre fermati : Sono poco più che maggiorenni i tre presunti responsabili dello stupro che si è consumato ieri ai danni di una 24enne in un ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano, non lontano da Napoli. Sono stati fermati al termine di un'indagine lampo. A darne notizia via Facebook, è stato Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, Ente autonomo Volturno, holding che gestisce la linea Circumvesuviana che collega Napoli ad alcune decine di comuni ...