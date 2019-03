Spalletti | mi aspetto partita super

sport.tiscali

(Di mercoledì 6 marzo 2019) ANSA, - MILANO, 06 MAR - ''L'Eintracht sta giocando un calcio importante, spingono forte per andare a segnare. Dovremo farci trovare pronti, miuna grande prova dal punto di vista del ...

Inter : ??? | Spalletti: 'Domani mi aspetto una grande prova dal punto di vista del carattere e come riposta a quanto fatto… - IriBech : RT @fcin1908it: LIVE #Spalletti: 'Io non ricordo partite dove la squadra è andato allo sbando. Non c'è stata una partita che ti costringa a… - rosapetrazzuolo : EUROPA LEAGUE - Inter, Spalletti: mi aspetto una partita super -