Salario minimo - Pd : "Il 12/3 in Senato" : Sarà una prima importante occasione di interlocuzione con i protagonisti del mondo del lavoro". Lo dice la senatrice Pd Annamaria Parente, vicepresidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama. "...

Salario minimo - Pd : 'Il 12/3 in Senato' : Sarà una prima importante occasione di interlocuzione con i protagonisti del mondo del lavoro". Lo dice la senatrice Pd Annamaria Parente, vicepresidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama. "...

Salario minimo - Boccia : “È una proposta condivisibile. Anche taglio cuneo fiscale” : “Condivisibile”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, definisce così l’idea di un Salario minimo insieme al taglio del cuneo fiscale per le aziende. Dopo mesi di ‘corpo a corpo’ con il governo su Tav, reddito di cittadinanza e decreto Dignità, il numero uno degli industriali esprime parole di apprezzamento per un provvedimento allo studio del governo. La proposta di un Salario minimo abbinato al taglio ...

Lavoro - Di Maio : "Prossimi obiettivi Salario minimo e taglio cuneo fiscale" : "Il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale sono il mio prossimo obiettivo" . Ad affermarlo è stato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , intervistato ...

Giggino impone il Salario minimo. Ma il suo governo assume solo gratis : ... di almeno 5 anni,, anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell'economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e ...

Salario minimo - nella proposta M5s centrale il ruolo della contrattazione collettiva. Quello del Pd non ne parla : Se si guardano solo i numeri la distanza non è molta: il ddl del Movimento 5 Stelle depositato nel luglio 2018 a prima firma Nunzia Catalfo, prevede un minimo di 9 euro lordi, da aggiornare ogni anno in base all’inflazione. Quello del Pd, iniziativa dell’ex presidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Laus, punta a garantire 9 euro netti, escluse le indennità e rimborsi spese, anche questi da rivalutare tenendo conto della ...

Di Maio : porto Salario minimo in Senato : 20.48 "Vediamo chi ci sarà in Aula. Sul salario minimo ho lanciato un messaggio semplice e chiaro: è giusto, con 3-4 euro l'ora non ci arrivi a fine mese. La proposta del M5S prevede che un lavoratore non possa percepire meno di 9 euro lordi e il 22 marzo la porteremo al Senato". Così Luigi Di Maio. "Pronto ad aprire un tavolo con tutte le parti: dalle forze parlamentari alle imprese ai sindacati,per portare a casa questo risultato che ...

Salario minimo - le proposte dei partiti Pd e M5S divisi sui 9 euro “netti” o “lordi” : Dopo l’invito di Di Maio al neo segretario pd Zingaretti ad approvare una legge per tutelare chi è sottopagato e non ha riferimenti contrattuali, ecco le proposte di legge dei partiti

Salario minimo - Di Maio ritenta la sponda Pd. Sindacati cauti : Luigi Di Maio saluta la vittoria di Zingaretti con una proposta dal sapore provocatorio: «Se ha a cuore i lavoratori, sostenga la nostra legge sul Salario minimo. La sinistra se ne è riempita la bocca per anni, ma quando è stata al governo non l’ha mai nemmeno posta in agenda». «I processi politici non si fanno con le furbizie», gli risponde Nicola...

Salario minimo al bivio. Il Pd : «Nove euro netti» - il M5S : «Nove euro lordi» : Può capitare che sia di tre o quattro euro all'ora, facendo parlare gli esperti di mondo del lavoro e la politica di «nuova schiavitù». Tema di sinistra, quello dei cosiddetti «working poors», in ...

Aumento Salario minimo Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e discostarsi dalla vicinanza con ...

Lo scontro sul Salario minimo. Il Pd : «Nove euro netti» - il M5S : «Nove euro lordi» : Può capitare che sia di tre o quattro euro all'ora, facendo parlare gli esperti di mondo del lavoro e la politica di «nuova schiavitù». Tema di sinistra, quello dei cosiddetti «working poors», in ...

Salario minimo - le proposte dei partiti Pd e 5 Stelle divisi sui “9 euro” : Dopo l’invito di Di Maio al neo segretario pd Zingaretti ad approvare una legge per tutelare chi è sottopagato e non ha riferimenti contrattuali, ecco le proposte di legge dei partiti

Cosa prevede la proposta del Pd sul Salario minimo : Presidio a Palazzo Marino dei fattorini milanesi. (foto: Claudio Furlan/LaPresse) Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato che il Movimento 5 stelle presenterà nei prossimi giorni una proposta di legge sul salario minimo. Parlando della misura, il capo politico dei grillini ha detto che l’Italia “aspetta da decenni” una legge “che resituisca dignità al lavoratore permettendogli di non essere più vittima del ricatto ...