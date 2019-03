Ocse | stime del Pil per l' Italia riviste al ribasso | -0 | 2% nel 2019

Crescita - l’Ocse abbassa le stime del 2019 per tutta l’eurozona. Per l’Italia prevista recessione : Pil tagliato a -0 - 2% da +0 - 9% : Rallenta tutta l’eurozona, con l’Italia che però finisce in segno negativo. Sono le previsione dell’Ocse sulla Crescita nel 2019 inserite nell’Interim Economic Outlook presentato oggi a Parigi. Secondo le stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il Pil dell’Italia quest’anno sarà di segno negativo, -0,2, nel 2019. Significa recessione. La previsione di Crescita è stata abbassata di ...