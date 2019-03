Motorola Moto G7 Plus | ottimo design e buone prestazioni al di sotto dei 300€ – la nostra

Motorola RAZR torna con un display flessibile - forse in estate : Motorola RAZR torna a vivere con un display flessibile entro la prossima estate. In realtà il nuovo smartphone pieghevole non ha ancora un nome, ma le immagini dei brevetti mostrano un device che ha una somiglianza netta con uno dei famosi modelli a conchiglia degli anni ’90 del secolo scorso. (Continua a leggere)L'articolo Motorola RAZR torna con un display flessibile, forse in estate è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Motorola ed Energizer confermano di essere al lavoro su smartphone pieghevoli : Motorola sta lavorando al lancio di uno smartphone pieghevole e una conferma è arrivata nelle scorse ore da Dan Dery, Vice Presidente della divisione Global Product L'articolo Motorola ed Energizer confermano di essere al lavoro su smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Benessere Digitale sbarca sui Motorola Moto G7 mentre i suggerimenti di Google Lens su LG G8 ThinQ : In occasione del Mobile World Congress 2019 Google ha svelato due novità relative a Benessere Digitale e Google Lens. Ecco tutti i dettagli L'articolo Benessere Digitale sbarca sui Motorola Moto G7 mentre i suggerimenti di Google Lens su LG G8 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore ora supporta Motorola One - One Power e Nokia 8.1 : La piattaforma di Big G dedicata alla realtà aumentata, Google ARCore, aggiunge all'elenco dei suoi dispositivi supportati anche Nokia 8.1, Motorola One e Motorola One Power, oltre ad altri quattro dispositivi aziendali noti. L'articolo Google ARCore ora supporta Motorola One, One Power e Nokia 8.1 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio : POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Lite - Motorola Moto G6 Plus - Samsung Galaxy S9 e altri : oggi sono in offerta POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio: POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Mod 5G approvato dall’FCC con un sistema per limitare l’esposizione alle onde : Il Moto Mod 5G ha ottenuto la certificazione dell'FCC e la relativa documentazione ci svela un curioso particolare. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Motorola Moto Mod 5G approvato dall’FCC con un sistema per limitare l’esposizione alle onde proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 Plus - Power e Play subito in offerta : 15% di sconto sullo store Lenovo : Motorola Moto G7, G7 Plus, G7 Power e G7 Play sono protagonisti di una prima offerta che permette di risparmiare il 15 percento sul prezzo di listino. L'articolo Motorola Moto G7 Plus, Power e Play subito in offerta: 15% di sconto sullo store Lenovo proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie in rilascio per Motorola Moto G6 e Moto G6 Play : È stato da poco rilasciato l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Motorola Moto G6 e Motorola Moto G6 Play, si inizia dal Brasile. L'articolo Android 9 Pie in rilascio per Motorola Moto G6 e Moto G6 Play proviene da TuttoAndroid.

Recensione Motorola Moto G7 Plus : ha tutto per piacere - compreso il prezzo : Scopri Motorola Moto G7 Plus nella nostra Recensione: specifiche tecniche, software, prezzo e come funziona nell'utilizzo di tutti i giorni. L'articolo Recensione Motorola Moto G7 Plus: ha tutto per piacere, compreso il prezzo proviene da tuttoAndroid.

Nella fabbrica brasiliana di Motorola : uno smartphone dalla scheda madre all'imballaggio : Viaggio a Jaguariúna, a 130 chilometri da San Paolo, in Brasile, dove ha sede la fabbrica che produce gli smartphone dell'azienda controllata da Lenovo

Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 con filtri attivi - istogramma e adesivi AR : Fotocamera Moto 2 è un'app piuttosto ricca di funzionalità ed è stata nuovamente aggiornata da Motorola con i filtri attivi, una funzione per migliorare l'allineamento delle foto, alcune aggiunte alla modalità manuale e gli adesivi AR per i modelli compatibili L'articolo Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 con filtri attivi, istogramma e adesivi AR proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ3 e XZ2 ricevono le patch di sicurezza di febbraio mentre Motorola Moto Z3 Play è pronto per Android 9 Pie : Sony Mobile ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Sony Xperia XZ3 e i Sony Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact e Xperia XZ2 Premium L'articolo I Sony Xperia XZ3 e XZ2 ricevono le patch di sicurezza di febbraio mentre Motorola Moto Z3 Play è pronto per Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Motorola P40 potrebbe utilizzare un SoC Exynos 9610 con tre varianti di memoria : Nuove indiscrezioni rivelano la probabile scheda tecnica di Motorola P40, che dovrebbe utilizzare un SoC Exynos 9610 e avere tre varianti. L'articolo Motorola P40 potrebbe utilizzare un SoC Exynos 9610 con tre varianti di memoria proviene da TuttoAndroid.

Motorola annuncia in Italia Verve Buds 500 - i suoi auricolari true wireless : Motorola annuncia in Italia i nuovi auricolari true wireless Verve Buds 500, vincitori del prestigioso riconoscimento iF World Design Award: ecco quando saranno disponibili nel nostro Paese e il prezzo di vendita. L'articolo Motorola annuncia in Italia Verve Buds 500, i suoi auricolari true wireless proviene da TuttoAndroid.