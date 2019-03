Facebook | i social di Zuckerberg si parleranno Sarà possibile mandare messaggi da

Facebook introdurrà una funzione che permette di cancella tutta la cronologia dai database del social network : Facebook si prepara ad introdurre un nuovo strumento che permetterà agli utenti di cancellare completamente la propria cronologia web presente nei database del social network. La notizia è stata annunciata da David Wehner, CFO del colosso di Menlo Park, e riportata dal sito Cnbc. Il nuovo strumento, 'Clear History', dovrebbe arrivare entro l'anno.Annunciata dalla piattaforma ad inizio del 2018, in piena bufera Cambrisge Analytica, ...

50 centesimi al giorno per collegarsi a Facebook. Gli ugandesi abbandonano internet per colpa della tassa sui social : Milioni di persone in Uganda hanno smesso di usare internet in Uganda dopo che il governo ha introdotto una tassa sull'uso dei social network e sulle transazioni monetarie online tramite smartphone. Le critiche stanno piovendo da più parti: oltre ad essere una manovra che limita fortemente la libertà di pensiero, sarebbe una misura che danneggia moltissimo l'economia del paese africano, uno dei più poveri del mondo. In molti ...

Facebook contro i no-vax : il social vuole diminuire la visibilità dei gruppi contro i vaccini : Giro di vite in arrivo su Facebook sulla visibilità dei gruppi no-vax: secondo la Cnn, il social sta studiando le modalità per porre un freno alla disinformazione veicolata sulla sua piattaforma, in collaborazione con diversi esperti di salute pubblica. A renderlo noto, alla più famosa rete televisiva Usa, è stato un rappresentante di Facebook coperto dall'anonimato.Secondo la fonte, il social non potrà ...

Facebook ha battuto in casa anche il social network dell’ex Urss : (fonte: pixabay) Secondo un’analisi di Vincos, Facebook rimane il social network più popolare al mondo mentre Twitter cede la seconda posizione a Instagram. Che rientra nella galassia del social network fondato da Mark Zuckerberg. Facebook, a gennaio 2019, registra un’affermata leadership in continua crescita, superando i 2,3 miliardi di utenti mensili, di cui 1,5 miliardi connessi almeno una volta al giorno. Si afferma il social network ...

Mediaset vince causa contro Facebook : il social network condannato per violazione del diritto d’autore e diffamazione : Ha ospitato link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma: per la prima volta Faceboook viene condannata, in Italia, per violazione del diritto d’autore e per diffamazione. Il tribunale di Roma ha dato ragione a Mediaset che si era rivolta ai giudici dopo che, nel 2012, alcuni utenti anonimi avevano aperto una pagina Facebook dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, Kilari. Alcuni link della pagina conducevano da un ...

Facebook - il parlamento inglese vuola una “legge radicale” sul social network : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Un rapporto del parlamento della Gran Bretagna annuncia che, secondo i legislatori britannici, non ci si può fidare di Facebook perché regolamenti se stessa e che quindi la società deve essere ...

Facebook traccia la posizione degli utenti che minacciano il social network : Il campus di Facebook a Menlo Park (Foto: Gaia Berruto/Wired) Secondo quanto riportato da Cnbc, Facebook starebbe monitorando una lista di persone ritenute possibili “minacce credibili” per la società per aver pubblicato intimidazioni contro la piattaforma. A rivelarlo sono degli ex dipendenti di Facebook che, intervistati da Cnbc, hanno raccontato di come, ai team di sicurezza della società di Menlo Park, sia stato chiesto di prestare ...

Social network - Reddit lancia la sfida a Facebook : Nata nel 2005 in California come piattaforma di aggregazione di notizie, Reddit negli anni si è evoluta: è diventato anche un contenitore di forum per i commenti da tutto il mondo, con argomenti, ...

L'ex capo della sicurezza del social network Alex Stamos. "Facebook è come Il Trono di Spade" : La cultura della leadership in Facebook è paragonabile a 'Game of Thrones', la serie tv nota per intrighi e lotte di potere anche truculente. A fare questo parallelo non una persona qualunque, ma L'ex capo della sicurezza del social network Alex Stamos in una intervista alla Cnn. Stamos ha ricoperto questo ruolo dal 2015 al 2018, anni cruciali per la società di Mark Zuckerberg travolta dal Russiagate e dal caso Cambridge Analytica. ...

Rivolta social contro i due che hanno sparato a Bortuzzo : insulti e minacce su Facebook : ROMA 'Fate un grandissimo favore all'umanità, al mondo e all'Italia. Suicidatevi '. Mentre la giustizia dei Tribunali si mette in moto per giudicare Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due rei confessi dell'agguato all'Axa a colpi di pistola che ...

I dipendenti pubblici a lezione da Facebook : la Social Academy per la digitalizzazione della PA : ... dalla sanità al turismo, dalla cultura all'ambiente, dall'istruzione alla gestione delle emergenze, dai trasporti ai servizi digitali fino al mondo delle smart city. La Social Academy si rivolge ...

Auguri Facebook - il celebre social gratuito compie 15 anni : L'ultimo trimestre ha dimostrato la compattezza di fondo del mondo legato all'azienda di Zuckerberg, con un utile netto che non si vedeva da anni. Vedremo come proseguirà la parabola di Facebook e, ...