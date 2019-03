Bersani e D’Alema rischiano di finire isolati e prosciugati dal nuovo Pd

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Vista oggi, la conformazione del centrosinistra alle elezioni europee sarebbe la seguente: una lista del Pd aperta a quelli che una volta si sarebbero chiamati 'indipendenti' (con una certa attenzione a coprire sia il fronte moderato sia quello più di sinistra), +Europa, un cartello Si-Verdi-Italia in comune, Mdp. Si tratta di una situazione ancora fluida, ma il poco tempo a disposizione e la fermezza nelle posizioni di alcuni dei protagonisti lasciano poco spazio a novità di rilievo.Il partito guidato da Benedetto Della Vedova, ad esempio, spera di poter attrarre forze liberaldemocratiche in uscita dal Pd. Cioè, confida sul fatto che Carlo Calenda, vedendosi bocciare definitivamente la sua proposta di un listone unitario, rinunci a fare il capolista dem per intraprendere una nuova avventura insieme a Bonino & co. A quel punto, non solo il 4% necessario per ...

lucianonobili : A domanda precisa nè Martina nè Zingaretti escludono accordi con D’Alema, Bersani e Speranza. Solo @bobogiac garant… - AnnalisaChirico : Adesso che il progetto zingarettiano si disvela, all’insegna del rinnovamento, con il progressivo reclutamento dei… - diMartedi : #Giachetti su #Pd: 'Dico no a chi ha distrutto il partito per 5 anni come Bersani, D'Alema, Speranza ed Emiliano, n… -