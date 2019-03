Turchia | calciatore a fine partita ferisce con una lametta 4 avversari

Turchia - un calciatore in campo 'armato' con una lametta aggredisce gli avversari : Si è presentato in campo "armato" il centrocampista turco, calciatore dell' Amed, Mansur Calar nel match casalingo contro il Sakaryaspor in seconda categoria turca. Quello che è successo è roba da folli, perché in seguito a dei diverbi avuti nella gara d'andata, lo scorso 13 ottobre, il centrocampista è sceso in campo con un oggetto appuntito per "vendicarsi", graffiando gli avversari sul collo e sul volto durante altri diverbi nati durante ...