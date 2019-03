Traffico Roma del 05-03-2019 ore 15 | 30

romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 5 MARZOORE 15:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE E SENZA PARTICOLARI DISAGI SULLA RETE STRADALENA. SI STA PERO’ IN CODA IN VIALE CORTINA D’AMPEZZO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCARASO, IN DIREZIONE DI VIA CASSIA. RALLENTAMENTI POI SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SI RALLENTA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI PRIMA TRA VIA TIBURTINA E LA A24-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.RALLENTATO ANCHE SU VIA TIBURTINA, IN USCITA DALLA CITTA’, TRA VIA DI TOR CERVARA E IL GRA. A SAN LORENZO RIAPERTA VIA DEI MARRUCCINI, TRA VIA DEI VESTINI E VIA TIBURTINA. INFINE CODE SU VIA ...

