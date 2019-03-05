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Traffico Roma del 05-03-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 05-03-2019 ore 15 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 15:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 05-03-2019 ore 15:30 (Di martedì 5 marzo 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 15:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE E SENZA PARTICOLARI DISAGI SULLA RETE STRADALE RomaNA. SI STA PERO’ IN CODA IN VIALE CORTINA D’AMPEZZO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCARASO, IN DIREZIONE DI VIA CASSIA. RALLENTAMENTI POI SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. Traffico RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SI RALLENTA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI PRIMA TRA VIA TIBURTINA E LA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. Traffico RALLENTATO ANCHE SU VIA TIBURTINA, IN USCITA DALLA CITTA’, TRA VIA DI TOR CERVARA E IL GRA. A SAN LORENZO RIAPERTA VIA DEI MARRUCCINI, TRA VIA DEI VESTINI E VIA TIBURTINA. INFINE CODE SU VIA ...
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