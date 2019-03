NBA | i Pistons e un febbraio da favola | ora Detroit punta | con ambizione | ai playoff

Mercato NBA – Grizzlies - cessione Mike Conely : le offerte di Raptors - Jazz e Pistons : I Memphis Grizzlies hanno messo Mike Conley sul Mercato: a poche ore dalla trade deadline, le offerte di Raptors, Jazz e Pistons sembrano le più intriganti Manca poco meno di mezza giornata allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA devono sbrigarsi a concludere le ultime trattative in vista del finale di stagione. I Memphis Grizzlies hanno deciso di puntare al rebuilding della franchigia in ...

Mercato NBA – Milwaukee accoglie Stanley Johnson - ai Pistons si trasferisce Thon Maker : Trade definita tra Milwaukee e Detroit, con il trasferimento di Johnson ai Bucks in cambio di Thon Maker che passa ai Pistons Milwaukee si muove sul Mercato, coinvolgendo Detroit in una trade tutta da scoprire. I Bucks mettono le mani su Stanley Johnson, cedendo ai Pistons Thon Maker, separato in casa ormai da qualche settimana e riuscito a trovare una nuova sistemazione a poco più di 24 ore dalla fine del Mercato. Uno scambio che fa ...

Risultati NBA – Westbrook in tripla doppia - Antetokounmpo svita i Pistons : Lakers ancora ko : Russell Westbrook trascina i Thunder al successo sui Magic, Antetokounmpo abbatte i Pistons, Lakers ko in casa contro i Sixers: i Risultati dei match della notte NBA Notte NBA ricca di emozioni e grandi prestazioni quella appena trascorsa. Grande protagonista il solito Russell Westbrook che ormai rischia di non fare più notizia: il playmaker dei Thunder si abbatte sui Pistons con 23 punti, 14 assist e 14 rimbalzi coronando, tripla doppia ...

NBA – Magic successo sui Pistons e sogno Playoff che resta ancora vivo! : Gli Orlando Magic vincono la sfida della domenica sera ad orario ‘europeo’: Vucevic, Gordon e Agustin stendono i Pistons e tengono vivo il sogno Playoff Il gioco di parole sarà pure scontato, ma vedere i Magic così in alto dopo 35 partite sembra proprio una… magia! Orlando è attualmente la 9ª forza della Eastern Conference, con le stesse vittorie, ma una partita in più dei Detroit Pistons sconfitti questa sera all’Amway Center di Orlando. ...