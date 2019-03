MotoGp – Miller ‘smaschera’ la Ducati | “usano me e Petrucci per aiutare Dovizioso”

sportfair

(Di martedì 5 marzo 2019) Jacksvela la tattica dellaperAndrea Dovizioso: le parole del pilota australiano sulla strategia del team di Borgo Panigale A pochi giorni dall’inizio del campionato mondiale di2019, i piloti fervono per il primo Gran Premio di stagione. Già giovedì, i motociclisti protagonisti del Motomondiale saranno presenti a Losail (Qatar) per affrontare le prime conferenze stampa e le prove in vista della gara di domenica. Tra questi anche Jack, pilota dellaPramac.A ‘Marca’, l’australiano ha parlato della strategia della sua scuderia per migliorare le prestazioni di Andrea Dovizioso. “A Danilo ed a me ci usano come un passaggio intermedio tra le apparecchiature di prova ed il driver principale, che è Dovizioso. – ha dichiarato– Noi siamo in grado di utilizzarle in situazioni diverse dal pilota ...

