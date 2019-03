Caos reddito | battaglia Stato-Regioni

Reddito di cittadinanza al via - rischio Caos e l'Inps precisa : risposte dal 15 aprile : Ormai ci siamo. Domani, mercoledì 6 marzo, Poste e Caf potranno cominciare a raccogliere le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza. Tutto è pronto? Forse. Si teme, infatti, che i possibili beneficiari prendano d'assalto gli sportelli. E, nelle scorse ore, si rincorrono gli appelli: "Non venite tutti il primo giorno" perché, come ha ricordato anche il ministero del Lavoro dalla sua pagina istituzionale non esiste un criterio temporale ...

Reddito - rischio Caos e code per il primo giorno : «Turni per lettera e vigilanza vicino a uffici postali» : Mercoledì 6 marzo parte la procedura per presentare la domanda per l’assegno. Poste Italiane suggerisce «Turni in ordine alfabetico». Di Maio propone 4.500 navigator. Le Regioni protestano: «Un esercito di precari che creerà problemi organizzativi»

Il nodo "navigator" sul reddito di cittadinanza. Di Maio propone di ridurli a 4.500 - per le Regioni sarà comunque "Caos" : Il Governo prova a riaprire il dialogo con le Regioni sui navigator ma, per ora, la trattativa non avanza ed è ancora scontro. A fare una nuova proposta questa volta è il ministero del Lavoro che in una prima bozza di accordo, messa sul tavolo della trattativa solo ieri sera, prevede una diminuzione dei navigator assunti da Anpal da 6.000 a 4.500 circa, destinati a rafforzare i centri per l'impiego delle sole Regioni che ne hanno ...

Reddito di cittadinanza - dal 6 marzo via alle domande : rischio code e Caos : Da mercoledì 6 marzo si potrà presentare domanda per accedere al Reddito di cittadinanza: i cittadini potranno inoltrare la richiesta sul sito internet, nei Caf e alle Poste. E proprio negli uffici postali c'è il rischio di code e caos: per questo l'azienda ha provato a dare alcune direttive per semplificare le procedure. Ma difficilmente potranno essere adottate.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Caos alle Poste : come presentare le domande? I dubbi della vigilia : Al via dal 6 marzo: gli uffici postali in ordine sparso: in alcuni i cognomi divisi in 7 gruppi altri useranno gli eliminacode. E l’azienda ha chiesto al Viminale un presidio delle forze dell’ordine davanti all’ingresso per evitare problemi di ordine pubblico

Reddito di cittadinanza - i moduli sono on line. Caos governo-Regioni : Il modulo per richiedere il Reddito e la pensione di cittadinanza è on line. Basta andare sul sito dell'Inps, scaricarlo e armarsi di buona volontà per decifrare alcuni passaggi non proprio agevoli. ...

Reddito di cittadinanza : regioni contro il governo - Caos pratiche : Reddito di cittadinanza: regioni contro il governo, caos pratiche Sul Reddito di cittadinanza si registrano tensioni tra regioni e governo. Il problema risiederebbe nel maxi-decreto, che nel caso in cui restasse immutato andrebbe a causare il caos nei centri per l’impiego. Quella della riforma dei centri per l’impiego e dei navigator sono dei temi molto discussi sul Reddito di cittadinanza, la cui domanda ricordiamo partirà il 6 marzo. Ma ...

Reddito di cittadinanza : è Caos sui controlli. E le assunzioni dei Navigator sono lontane : Si parte il 6 aprile, ieri a tarda ora l'Inps ha pubblicato il modulo per fare domanda, e i nodi da risolvere sono ancora tanti. Ma ieri il Reddito di cittadinanza e l'anticipo pensionistico di Quota ...