Calcio | il Var è un termine maschile Lo dice il presidente della Crusca

La Commissione arbitri della FIFA ha chiesto che il VAR sia usato anche ai Mondiali di Calcio femminile : Lunedì 4 marzo il presidente della Commissione arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, ha proposto che il VAR – la video assistenza arbitrale – venga utilizzato anche durante i Mondiali di calcio femminili, che si terranno in Francia dal dal 7 giugno al

Calcio femminile - Mondiali 2019 : molto probabile l’inserimento della VAR : Una grande novità sta per essere inserita nei prossimi Mondiali di Calcio femminile, che si svolgeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio prossimi. Nella manifestazione iridata, nella quale farà parte anche la Nazionale italiana, potrebbe esserci l’inserimento della VAR. La scelta è stata presa oggi, nella riunione del Comitato organizzatore delle competizioni Fifa, riunitosi a Zurigo sotto la presidenza di Alexander Ceferin. Come ...

Vicovaro (Calcio - Promozione) e Cecchini spazzano il Fiano : “Una vittoria che ci carica a mille” : Roma – vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Vicovaro compie l’impresa in un “Tancredi Berenghi” che, ancora una volta, è stato il dodicesimo uomo in campo nel match contro il Fiano Romano. La seconda forza del gruppo B guidata dal grande ex Angelo Pangrazi è stata sconfitta per 2-0 e la firma su questa vittoria è stata dell’esperto attaccante Cristiano Cecchini, tiburtino doc che ha fatto un grande “regalo” anche alla capolista ...

Il Calcio de LaLiga sposa la tecnologia : VAR su smartwatch - realtà virtuale - analisi predittive : Durante il Mobile World Congress di Barcellona, LaLiga, il campionato spagnolo di calcio, ha organizzato un tour attraverso la tecnologia nel mondo del pallone, tra assistenti virtuali, analisi dei big data, intelligenza artificiale e realtà virtuale. È come se oggi fossimo in grado di consultare un Nostradamus hi tech per sapere quante ...

Vicovaro (Calcio - Promozione) - Botti pensa già al Fiano : «Domenica conterà solo la vittoria» : Roma – Nove partite alla fine della stagione. Il Vicovaro è pronto per il rush finale che potrebbe portare gli arancioverdi al punto più alto della storia del club, vale a dire all’accesso ai play off di Promozione. La volata inizierà da un leggerissimo distacco sull’attuale terza della classe (il Giardinetti che ha un punto in più) e soprattutto da un super big match che domenica farà sicuramente ribollire il “Tancredi Berenghi”, quello ...

Gsd Casilina (Calcio - I cat.) - Crescenzi : «Col Montelanico la miglior partita - dobbiamo salvarci» : Roma – Il Casilina si è sfogato. La squadra cara alla famiglia Coratti e al dirigente responsabile Liverotti ha battuto per 6-1 il Real Montelanico nel match andato in scena domenica scorsa al “De Fonseca”: la doppietta di Mido e i gol di Ponzo, Caranci, Cruz e Taglienti su rigore hanno caratterizzato il tabellino di una gara dominata totalmente. «E’ stata la nostra miglior partita stagionale, abbiamo messo in campo qualità e ...

Calcio - Serie A 2019 : Fiorentina-Inter 3-3. Gara pirotecnica - VAR protagonista e pari viola oltre il 100'! : Potrebbe essere romanzata la sfida andata in scena questa sera tra Inter e Fiorentina nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di Calcio: finisce 3-3 tra viola e nerazzurri, ma sono numerosi i ricorsi al VAR dell’arbitro Rosario Abisso, e nel concitato finale i padroni di casa trovano il pari ben oltre il 100′ di Gara. Nel primo tempo partenza pirotecnica con il gol per i padroni di casa al 1′ di Simeone ed il ...

Var - espulsione Duncan in Sassuolo-Spal : cosa succede al FantaCalcio? : Due gialli in pochi minuti, ma che dopo una sosta allo schermo Var diventano un giallo e un rosso diretto. Duncan entra malissimo in campo nel finale di partita contro la Spal e lascia i suoi in dieci ...

Calciomercato Inter : oltre a Godin potrebbero arrivare anche Jovic e Rakitic : In casa Inter, come già annunciato da più parti, a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità per l'acquisto a parametro zero di Diego Godin, difensore e attualmente capitano dell'Atletico Madrid. L'accordo è stato raggiunto ormai da qualche giorno: l'uruguaiano, con scadenza di contratto fissata a giugno di quest'anno, molto probabilmente firmerà con il club milanese un contratto biennale che potrebbe sfiorare la cifra di 6 milioni, se considerati ...

Calciomercato Juventus - asse caldo Torino-Genova : può arrivare Kouamè : Calciomercato Juventus – La Juventus segue sempre i migliori talenti italiani e stranieri del nostro campionato, come ha già confermato stamattina il ds della vecchia signora Fabio Paratici. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un forte interesse per Kouamè del Genoa, ma stando alle ultime indiscrezioni, al momento non risultano affondi o trattative […] More

Calciomercato Juventus : Chiesa potrebbe arrivare a Torino - ai viola Kean più soldi : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, vorrebbe svecchiare la squadra e ha messo nel mirino Federico Chiesa, fortissimo attaccante esterno che milita nelle fila della Fiorentina. Il giocatore viola è uno dei migliori talenti del calcio italiano e ha ancora enormi margini di miglioramento, considerando la giovane età. La Fiorentina lo valuta almeno cento milioni di ...

A Ferrara la Var ha riscritto la storia del nostro Calcio : Prima o poi doveva accadere. La Var riscrive la storia del calcio, togliendo un gol ad una squadra e assegnando un rigore all'altra nella stessa azione, durata appena 35 secondi . Un lasso di tempo ...

Spal-Fiorentina - il rigore su Chiesa è ineccepibile : protocollo VAR da manuale - così la tecnologia rende il Calcio più giusto e più bello : “Non è più calcio“, “partita stravolta“, una “vergogna“: quante assurdità intorno alla VAR che ha deciso Spal-Fiorentina ribaltando la partita dal 2-1 (ingiusto) per i padroni di casa al rigore (sacrosanto) che ha consentito agli ospiti di portarsi sull’1-2. Andiamo con ordine e facchiamo chiarezza, a partire da cos’è successo: al 29° minuto del secondo tempo, sul risultato di 1-1, Chiesa ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare lo scambio Douglas Costa-Pogba : Sono ore molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie di mercato si focalizzano su Douglas Costa, forte esterno brasiliano che non sta vivendo una stagione molto serena. L'ex giocatore del Bayern Monaco, infatti, non viene considerato un titolare fisso da Massimiliano Allegri e potrebbe decidere di lasciare la Juventus nella prossima stagione. Su di lui è fortissimo l'interesse del Manchester United, ...