Annunciate le date della closed beta di Warhammer | Chaosbane

Mortal Kombat 11 : Annunciate le date della beta per i pre-order : NetherRealm Studios ha annunciato le date della sua closed beta per il prossimo Mortal Kombat 11. Aperta ai giocatori che hanno pre-ordinato il gioco su PS4 e Xbox One, la beta si svolgerà nel fine settimana dal 28 marzo al 31 marzo.Come segnala Destructoid, questa beta è separata dallo "stress test" online che si terrà nelle prossime settimane. Per ora non sappiamo quali personaggi o modalità saranno disponibili.A quanto pare, non ci saranno ...

Annunciate le date della beta di Trials Rising : Ubisoft ha finalmente annunciato quando potremo mettere mano su Trials Rising. Come possiamo vedere infatti, potremo provare il gioco in occasione del lancio della beta pubblica, la quale sarà disponibile a partire dal 21 al 25 febbraio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Read more…

The Chainsmokers e i 5 Seconds of Summer saranno in tour insieme : ecco le prime date Annunciate

IEG - Annunciate date del prossimo Travel Experience : Sono state ufficializzate le date della prossima edizione di TTG, Travel Experience. L'evento, organizzato da Italian Exibithion Group al quartiere fieristico di Rimini in contemporanea a SIA ...

Coppa Italia – Annunciate le date delle semifinali : ecco quando si giocheranno Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta : Annunciate le date delle semifinali di Coppa Italia: ecco quando si giocheranno le sfide Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta Sono state Annunciate le date delle semifinali di andata della Coppa Italia 2018/2019. Lazio-Milan si disputerà martedì 26 febbraio alle ore 21.00 (Rai Uno), mentre Fiorentina-Atalanta si giocherà mercoledì 27 febbraio sempre alle ore 21.00 (Rai Uno).