A BARI UN MESE SPECIALE PER LA COMPAGNIA ACAS

Pop BARI : a fine mese cda su piano e rafforzamento patrimoniale : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - Banca Popolare di Pari delibererà a fine mese un aumento di capitale. Il gruppo, in una nota che fa seguito alle indiscrezioni del Messaggero, conferma che nel cda convocato per la fine del mese di gennaio, "esaminerà e delibererà in merito al nuovo piano industriale e

BARI - il comune pagherà 25 euro al mese chi va a lavoro in bici : “Raddoppiare i mezzi in città nel 2019” : Venticinque euro al mese sul conto corrente per chi utilizza la bicicletta per andare a lavoro. A lanciare l’iniziativa – sperimentale per quattro mesi – è il sindaco di Bari Antonio Decaro, a seguito della delibera approvata dalla giunta cittadina: “A pedalare si guadagnerà, non solo in salute”. Come ha spiegato il primo cittadino barese l’obiettivo del 2019 è “raddoppiare il numero delle biciclette ...

BARI prima città in Italia a pagare i ciclisti : 25 euro al mese per chi va a lavoro in bici : Svolta green a Bari dove non solo si potranno ottenere sconti per l'acquisto di biciclette ma anche rimborsi per chi usa le bici per andare a scuola e a lavoro fino a un massimo di 25 euro al mese. Il sindaco Decaro: "Il nuovo anno si apre con un regalo per tutti gli amanti della due ruote. Obiettivo del 2019: raddoppiare il loro numero in città".Continua a leggere