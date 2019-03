optimaitalia

(Di lunedì 4 marzo 2019)Sappiamo cheè seriamente impegnata nella progettazione di un proprio, anche se ancora non è chiaro esattamente che fisionomia potrà prenderne il design. Per il momento gli unici due dispositivi con questa caratteristica sono Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, terminali anche profondamente diversi tra loro (il primo dotato di uno schermo esterno ed uno interno, ed il secondo di un unico pannello in grado di flettersi grazie alla speciale cerniera Falcon Wing), e che potrebbero diventare fonti di ispirazione per il prodotto griffato(non è detto sia così, magari l'OEM implementerà qualcosa di assolutamente nuovo).Donovan Sung, direttore Marketing e Product Management diGlobal, è stato intervistato sull'argomento da VentureBeat: ci si aspettava di vedere almeno qualche prototipo al MWC 2019 di Barcellona, che potesse introdurre il ...

MIBrutus : RT @BiondoNik: Due anni fa creammo con @marcocanestrari - OptiMagazine : Nulla di deciso in casa #Xiaomi per lo smartphone pieghevole, le ultime - Corrado_Z : RT @BiondoNik: Due anni fa creammo con @marcocanestrari -