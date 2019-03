Djokovic n 1 | Federer è 4°

Tennis : Djokovic n.1 - Federer ora è 4/o : ANSA, - ROMA, 4 MAR - Il 100/o torneo vinto nella sua ineguagliabile carriera vale a Roger Federer il n.4 del ranking mondiale. Nella classifica pubblicata oggi dall'Atp, il fuoriclasse di Basilea, ...

Tennis - Ranking ATP (4 marzo) : Novak Djokovic in vetta - Federer n.4 - Tsitsipas top-10 - Cecchinato n.1 azzurro : Ci sono alcuni cambiamenti nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue ...

Agassi : 'Non avrei mai potuto battere Federer - Nadal e Djokovic' : Agassi ha poi aggiunto: 'Il mio più grande errore come tennista è stato quello di pensare che la felicità si sarebbe esaurita una volta raggiunto il numero 1 del mondo. È accaduto esattamente il ...

Rublev : 'Vorrei giocare come Federer - Nadal e Djokovic - ma sono lontano' : In un'intervista concessa a R-Sport , il 21enne Andrey Rublev ha dichiarato di ambire a grandi risultati nei prossimi anni. Il russo aveva iniziato alla grande la scorsa stagione, raggiungendo la finale del Qatar Open di Doha, ma ...

La provocazione di Agassi : “Federer GOAT? I numeri non dicono tutto. Nadal e Djokovic sono…” : Andre Agassi interviene a gamba tesa sulla questione GOAT: l’ex tennista ritiene che Federer non possa essere considerato, tramite dati universalmente condivisibili, il miglior giocatore di sempre La questione GOAT, chi sia il migliore di sempre, è un argomento di discussione che nella maggior parte dei casi, in tutti gli sport, porta solo a grandi discussioni per le quali non si trova mai una soluzione unanime che accontenti tutti. Spesso ...

Zio Toni : 'Murray è stato l'unico a insidiare Federer - Nadal e Djokovic' : Stranamente, prima di dover affrontare tutti questi problemi, ha vissuto il suo anno migliore diventando numero 1 del mondo. Se può recuperare, sarebbe fantastico. Non è semplice perché i problemi ...

Nuova Classifica ATP 11/02/2019 – Djokovic al top - Federer rischia grosso : Berrettini ritocca il suo best ranking : Djokovic ancora al top, Federer deve difendere Rotterdam e Indian Wells per non perdere terreno, Berrettini ritocca il suo best ranking: la Nuova Classifica ATP aggiornata all’11/02/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale maschile. La Nuova Classifica ATP vede la top 10 praticamente invariata, con Novak Djokovic al comando e Nadal e Zverev a completare il podio. Nelle ...

Sluiter : 'Murray è più trasparente di Federer - Nadal e Djokovic' : L'ex numero 46 del mondo e attuale coach di Kiki Bertens , vale a dire Ramon Sluiter , ha voluto commentare il ritiro di Andy Murray dal tennis. Sluiter ha elogiato soprattutto l'umanità del tre volte campione Slam, ...

Tennis – Fognini svela : “comprerei il biglietto per vedere giocare Federer - mentre Djokovic… mi inviterebbe” : Fabio Fognini svela un simpatico retroscena in merito alle sue preferenze legate ai top player nel circuito: il Tennista ligure pagherebbe il biglietto per vederer Federer, mentre da Djokovic si farebbe invitare In una recente intervista rilasciata a Radio Contro Olympia, Fabio Fognini ha rivelato i suoi piani per la stagione appena iniziata. Fognini non è a disposizione della formazione italiana in Coppa Davis che affronterà ...

Tennis – Kim Clijsters non ha dubbi : “Djokovic può battere il record Slam di Federer! Per lui è frustrante non…” : Kim Clijsters ha espresso il suo autorevole giudizio sulla possibilità che Novak Djokovic possa battere il record di Slam di Roger Federer: l’ex Tennista non ha dubbi, Nole può farcela Dopo il successo agli Australian Open, torneo nel quale ha letteralmente scherzato con ogni avversario affrontato, compreso Rafa Nadal in finale, Novak Djokovic ha raccolto il terzo Slam sugli ultimi 3 nei quali ha preso parte, rilanciandosi nella ...

Djokovic-Federer-Nadal - mai nessuno come loro. Così tre tennisti hanno spazzato via generazioni di campioni : La migliore epoca tennistica di tutti i tempi. Sostenuta da molti in passato, questa investitura trova nell’Australian Open 2019 la sua ufficialità. Il settimo titolo a Melbourne di Novak Djokovic (record assoluto davanti a Roy Emerson e Roger Federer, fermi a quota sei titoli), arrivato al termine di una partita dominata contro Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3, equivale infatti al 15esimo trionfo del Grande Slam e al terzo posto solitario del ...

Tennis : Novak Djokovic è il migliore di tutti i tempi? Completezza di gioco e in vantaggio negli scontri diretti con Nadal e Federer : Gli echi della straordinaria prestazione nella finale degli Australian Open 2019 di Tennis contro Rafael Nadal (n.2 del mondo) si possono ancora avvertire distintamente. Il serbo Novak Djokovic ha scritto la storia a Melbourne, conquistando il suo 15° Slam in carriera e soprattutto stabilendo un record: l’unico giocatore a trionfare in Australia in sette occasioni, superando lo svizzero Roger Federer e l’australiano Roy ...

Tennis – Boris Becker ammette : “avrei voluto giocare contro Roger Federer - non con Nadal o Djokovic” : Boris Becker ha svelato un particolare aneddoto sulla sua carriera: al campione tedesco sarebbe piaciuto affrontare solo Federer dei 3 top player ai vertici del Tennis mondiale Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Berlino, Boris Becker ha rivelato il particolare desiderio di aver voluto giocare contro Roger Federer nel corso della sua carriera. Probabilmente per l’affinità sulla superficie erbivora, visti i ...