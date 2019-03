Astorre | carro anti immigrati Formello è offesa per tutti

romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2019) Roma – “Usare una festa popolare, di gioia, divertimento puro per irridere, offendere chi arriva in Italia dopo aver superato sacrifici incredibili e a rischio della vita e’ becero, e una vera istigazione al razzismo”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Lazio, Bruno, commentando ilche ieri aha portato in piazza una rappresentazione con una scialuppa-barcone in mezzo alle onde di carta e plastica, bambini e adulti col viso pitturato di colore marrone, poi cartelli con le scritte ‘Voglio wifi’ e ‘No pago affitto’.“Lo pseudodi Carnevale dinon solo non fa sorridere, ma e’ uno schiaffo anon solo agli. Il coinvolgimento di bambini aggrava una rappresentazione davvero disgustosa che ci porta indietro di decenni. Mi auguro che ci si renda conto ...

DiariPolitici : Astorre: Carro Carnevale istiga a razzismo, offesa per tutti -