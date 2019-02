Valencia in finale Coppa del Re

Coppa del Re : il Valencia batte 1-0 il Betis e va in finale con il Barcellona : Nella semifinale di ritorno di Coppa del Re, il Valencia batte in casa per 1-0 il Betis Siviglia e dopo 11 anni torna in finale, dove incontrerà il Barcellona . Dopo un primo tempo di sofferenza, gli ...

Coppa del Re - Barcellona-Real Madrid in semifinale. L'altra gara sarà Betis-Valencia : E in semifinale di Coppa del Re sarà... Clàsico! Andata al Camp Nou il 6 febbraio, ritorno al Santiago Bernabeu il 27 febbraio: in 20 giorni due sfide tra le grandi squadre di Spagna. È questo l'esito ...