Tumore alla gola tra i giovani | è boom a causa della diffusione del sesso orale

Bambini morti di Tumore - a Taranto in migliaia alla fiaccolata : "Tutto l'acciaio del mondo non vale una sola vita" : A un mese dalla scomparsa di Giorgio Di Ponzio, il 15enne morto a causa di un sarcoma contro il quale ha lottato per tre anni, l’iniziativa dell'associazione dei Genitori tarantini

C'è Posta per Te - Jessica e il Tumore? La straziante sorpresa al marito : lacrime dalla De Filippi : A C'è Posta per te di Maria De Filippi, la clamorosa sorpresa di Owen Wilson, uno degli attori comici più amati e famosi di Hollywood. Nello studio di Canale 5, Wilson ha ascoltato la storia di Jessica: due anni fa h scoperto di avere un tumore al seno e la sua vita è cambiata. A starle vicino il ma

La lotta con il Tumore per anni e alla fine il suicidio : tragica fine per la campionessa italiana olimpionica Maura Viceconte : Maura Viceconte, 51 anni, campionessa azzurra alle Olimpiadi di Sydney 2000 – e ancora imbattuta primatista italiana dei 10.000 metri – non ce l’ha fatta a sostenere il peso di troppo dolore: si è tolta la vita in modo atroce. A confermarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Susa che hanno trovato il corpo dell’atleta nel pomeriggio di ieri. Maura si è impiccata, scegliendo così di mettere fine ad anni di ...

I medici pensavano fosse un’influenza - ma era un Tumore alla bocca : il caso : Pensava fosse un’influenza, invece era un tumore alla bocca: è la vicenda accaduta nel 2016 a Clara van Heerden, una donna che vive nella Pretoria Occidentale, in Sudafrica. Una mattina si sveglia con il labbro superiore gonfio pertanto si reca dal medico di famiglia che le prescrive diversi accertamenti. Una volta recatasi a Pretoria, in Ospedale, i medici la tranquillizzano, spiegandole che si trattava solo di una forte influenza, ...

Stare troppo tempo davanti alla tv fa aumentare il rischio di Tumore : Secondo una ricerca pubblicata su “Jnci Cancer Spectrum” passare troppo tempo seduti a guardare la tv farebbe aumentare il rischio di tumore al colon-retto nei giovani. Un team internazionale di ricercatori coreani e statunitensi ha studiato 118 casi di tumore del colon-retto in età giovanile, diagnosticati in oltre 24 anni: si è rilevato che trascorrere più di un’ora di tempo davanti alla tv ogni giorno era associato ad un ...

Scopre di avere un Tumore al seno ‘grazie’ alla figlioletta : “Non voleva più il mio latte” : "Sapevo che c'era qualcosa che non andava quando la mia Matilda si è rifiutata di nutrirsi: è come se l'avesse fiutato" ricorda ogni Claire, 40enne inglese. Grazie alla figlia ha potuto così scoprire in tempo quella massa tumorale e liberarsene con la chemioterapia.Continua a leggere

Il mondo dello sport a lutto : addio a Leo Cenci - gareggiò alla Maratona di New York nonostante il Tumore : Il mondo dello sport dice addio a Leo Cenci: il fondatore della onlus “Avanti tutta” che gareggiò alla Maratona di New York nonostante il tumore E’ morto stamattina in ospedale a Perugia Leonardo Cenci, che aveva fondato la onlus “Avanti Tutta” per il sostegno ai malati di cancro. Cenci, malato da sei anni, era stato insignito dal Presidente della Repubblica come “esempio civile per il suo impegno nello ...

Fulvio Abbate operato per un Tumore alla mandibola/ Video - "Un abbraccio agli ammalati - vi voglio bene…" : Fulvio Abbate ricoverato in ospedale perr un neuroblastoma alla mandibola, le parole dello scrittore direttamente dall'ospedale.

Napoli - 18enne affetto da un Tumore raro alla trachea : intervento riuscito al Cardarelli : Un'operazione delicatissima e che sarebbe potuta andare male, se non fosse stato per la grande professionalità e per il grande lavoro fatto dallo staff medico dell'ospedale 'Cardarelli' di Napoli. Un ragazzo di appena diciotto anni, infatti, era affetto da un raro tumore che lo attanagliava da diverso tempo. Fortunatamente, però, secondo quanto riferiscono i media locali e in particolare il sito InterNapoli.it, dopo otto ore di intervento in ...

Fatima Alì morta - addio alla star di “Top Chef” malata di Tumore : aveva 29 anni : È morta Fatima Alì, la 29enne concorrente della versione americana dello show culinario “Top Chef” che a novembre aveva rivelato di essere malata di tumore: “I medici dicono che mi resta un anno di vita“, aveva raccontato ai suoi fan in una commovente lettera pubblicata sui social. La giovane era affetta dal sarcoma di Ewing, una rara forma di cancro alle ossa: “Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita, ...

Tumore alla cervice - i 10 segni premonitori/ Ecco quando ci si deve preoccupare : 10 i segni premonitori del Tumore alla cervice. È conosciuto anche con il nome di 'killer silenzioso' finché non è in fase avanzata non presenta sintomi