Tria | Saccomanni fu “ricattato” dalla Germania su bail-in Ma poi ritratta

ilfogliettone

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Marcia indietro del ministro dell'Economia Giovanniche il 27 febbraio in commissione Tesoro al Senato si è lasciato sfuggire un'espressione poco diplomatica nei confronti della. Argomento del contendere le cosiddette norme diin, il meccanismo per il 'salvataggio interno' delle banche che secondo una direttiva europea è in vigore in Italia dal primo gennaio 2016 e che fu deciso quando in Italia era ministro Fabrizio, e inWolfgang Schauble, che secondoavrebbe "ricattato" il collega italiano."Sulla norma sul-in, se vuole una mia opinione, credo che quando fu introdotto fossero quasi tutti contrari, a quanto so anche la Banca d'Italia che si oppose in modo discreto; dalle notizie che si hanno, in Italia allora era ministro, almeno ho letto da una sua dichiarazione che fu praticamente ricattato dal ministro delle Finanze ...

borghi_claudio : Ma quelli che si stupiscono per quanto ha detto Tria oggi su #Saccomanni e il 'ricatto' (espressione evocativa ma i… - petergomezblog : Tria: “Bail in? Anche Bankitalia era contraria Saccomanni fu ricattato dal ministro tedesco” - borghi_claudio : Per chi voglia capire bene la questione #bailin e #Saccomanni, quanto fosse visibile la questione PRIMA degli event… -