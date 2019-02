Tav | Sala | Un referedum in Lombardia? Voterei senz' altro a favore

Sala incontra il sindaco di Lione : "No Tav? L'Italia rischia la serie B" : Milano, 22 febbraio 2019 - «Il no alla Tav Torino-Lione? L'Italia rischia di finire nella serie B europea, la serie B della crescita e della credibilità. Se andremo a finire anche nella serie B dei ...

Sala : senza Tav rischiamo la serie B europea : Milano – “Con la scusa che sono gli altri a non volerlo ci si paralizza, ma rimane il fatto che noi rischiamo di andare nella serie B europea”. Lo dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito al progetto Tav, tema centrale dell’incontro. “Nella serie B dei diritti mi pare che stiamo gia’ avviando velocemente, ma in quella della crescita direi anche perche’ con il nostro 0,2% siamo il fanalino di ...

Tav - il sindaco di Lione a Milano : “L’opera si farà. L’opinione pubblica ne capisce l’utilità”. Sala : “Il Nord si mobiliti” : “La Tav si farà: bisognerà attendere un poco per le questione interne italiane, ma credo che gli italiani la vogliano”. Così il sindaco di Lione Gérard Collomb, ospite del primo cittadino di Milano a Palazzo Marino, ha commentato le ultime vicende sul tema Tav. E al ministro Toninelli che aveva detto “Chi se ne frega di andare a Lione” risponde: “Se non conosce Lione, lo invito a visitarla, ma se comunque non vuole venire, potrà andare a Parigi ...

Tav - Sala incontra il sindaco di Lione : “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io leader opposizione? Lo è Milano” : “Rischiamo di andare nella serie B europea: in quella dei diritti già lo siamo, ma rischiamo di andarci anche in quella della crescita con il nostro 0,2% di crescita siamo il fanalino di coda”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così l’atteggiamento del governo a margine dell’incontro con il sindaco di Lione Gérard Colomb. L'articolo Tav, Sala incontra il sindaco di Lione: “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io ...

Tav - Sala incontra il sindaco di Lione : “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io leader dell’opposizione? Non io ma Milano” : “Rischiamo di andare nella serie B europea: in quella dei diritti già lo siamo, ma rischiamo di andarci anche in quella della crescita con il nostro 0,2% di crescita siamo il fanalino di coda”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così l’atteggiamento del governo a margine dell’incontro con il sindaco di Lione Gérard Colomb. L'articolo Tav, Sala incontra il sindaco di Lione: “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io ...

Brindisi - pollo e carne di manzo in sala operatoria : sospeso il ginecologo che si eserciTava a mettere i punti : La commissione disciplinare dell’Asl di Brindisi ha adottato il provvedimento disciplinare contro il medico che da anni prestava attività presso il reparto di Ostetricia e Ginecologica dell’ospedale

Ecco chi era Emiliano Sala - il giovane calciatore morto nell’incidente aereo della Manica - raccontato dal suo allenatore : “Non meriTava tutto questo” : Ora c’è la conferma ufficiale: il corpo ritrovato nel relitto dell’aereo inabissatosi nella Manica la sera del 21 gennaio è di Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origine italiane. Nessuna traccia invece del pilota David Ibbotson, 59 anni. Il mondo sta reagendo alla notizia e la rete è invasa dai messaggi in onore di Sala, che aveva appena firmato per il trasferimento dal Nantes al Cardiff City. Quella maledetta sera, Sala stava ...

La licenza del pilota che trasporTava l'aereo di Emiliano Sala potrebbe essere irregolare : La Air Accidents Investigation Branch (Aaib) ha fatto sapere di aver aperto un'indagine sulla licenza di Dave Ibbotson, il pilota dell'aereo privato che stava trasportando il calciatore Emiliano Sala, scomparso il 22 gennaio. Gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano state delle irregolarità.L'Aaib è una struttura investigativa parte del Dipartimento dei Trasporti britannico e ha la responsabilità di analizzare ...

Emiliano Sala - scomparso dai radar aereo che trasporTava il calciatore : Emiliano Sala è disperso da ieri sera nei cieli della Manica. L'aereo con a bordo il calciatore argentino di origini italiane, attaccante del Cardiff City, era decollato dall'aeroporto francese di ...

Dimissioni Greg Burke - lascia porTavoce Sala Stampa/ Vaticano - Papa Francesco nomina direttore Gisotti : Riforma Media Vaticano, Dimissioni a sorpresa del portavoce Greg Burke: Papa Francesco nomina direttore ad interim Sala Stampa Alessandro Gisotti