Samsung aggiorna Bixby e permette di rimappare il tasto sui “vecchi” flagship

Non bene la batteria del Samsung Galaxy S8 a tre giorni dall’aggiornamento Android Pie : Sono trascorsi circa tre giorni dalle prime segnalazioni degli utenti italiani che hanno avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sui Samsung Galaxy S8 no brand in commercio in Italia e, dopo il primo bollettino di cui vi abbiamo parlato sulla batteria grazie ad alcuni feedback forniti da SamMobile, tocca analizzare le esperienze di utilizzo del pubblico di casa nostra oggi 28 febbraio. Come va lo smartphone dopo ...

Subito rimappatura Bixby per Samsung Galaxy S10 Plus : aggiornamento con segnale per S9 e S8 : Ancora non è stato lanciato sul mercato, ma in queste ore ci sono importanti segnali per tutti coloro che intendono portarsi a casa un Samsung Galaxy S10 Plus, essendo stato già avviato il suo sviluppo software. Il primo aggiornamento che tra poco più di una settimana si potrà toccare con mano coi primi acquirenti riguarda una delle funzionalità più attese, anche dal punto di vista dei possessori di un Samsung Galaxy S9 o di un S8 dopo l'arrivo ...

Il primo aggiornamento per Samsung Galaxy S10 Plus permette di rimappare il tasto Bixby : Samsung Galaxy S10 Plus riceve il suo primo aggiornamento con i classici miglioramenti delle prestazioni e una funzione per il tasto Bixby. L'articolo Il primo aggiornamento per Samsung Galaxy S10 Plus permette di rimappare il tasto Bixby proviene da TuttoAndroid.

Anomalia con la questione batteria per Samsung Galaxy S9 e S8 post aggiornamento Android Pie : Si sta creando un vero e proprio caso attorno ai Samsung Galaxy S9 e S8, a maggior ragione dopo che le versioni no brand dei due smartphone hanno iniziato a ricevere una volta per tutte l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie anche qui in Italia. In questo particolare contesto, infatti, occorre evidenziare che non poche persone in giro per il mondo si stiano lamentando della durata della batteria coi due smartphone, anche se il top di ...

Difficoltà coi crash del Samsung Galaxy S7 dopo l’aggiornamento di febbraio : alcuni consigli : Non genera certo rivoluzioni nell'esperienza di utilizzo del cosiddetto Samsung Galaxy S7 il recente aggiornamento di febbraio che è stato messo a disposizione degli utenti italiani. Ad una settimana dalle prime apparizioni qui dalle nostre parti, infatti, non posso far altro che confermare quanto riportato a caldo a metà mese. Indagando tra i feedback degli utenti, però, ho scoperto che in tanti hanno avuto problemi con lo smartphone "crashato" ...

Samsung Galaxy S8 e S8+ no brand si aggiornano ad Android 9 Pie in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8+ no brand si aggiornano ad Android 9 Pie e Samsung One UI in Italia: i nuovi firmware G950FXXU4DSBA e G955FXXU4DSBA sono in rollout via OTA. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ no brand si aggiornano ad Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Una settimana con l’aggiornamento XXS4CSB1 per il Samsung Galaxy S8 : stato batteria e non solo : In questi giorni si parla tanto della distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8, ma se da un lato è vero che il rollout sia scattato in Europa (qui trovate le ultime informazioni in merito che abbiamo condiviso sulle nostre pagine), è altrettanto vero che in Italia non ci siano ancora tracce. Fatta eccezione per i modelli in commercio qui da noi con firmware tedesco, infatti, non risulta ancora possibile testare il ...

Samsung Galaxy S10 Plus si aggiorna e migliora il sensore per il riconoscimento delle impronte : Samsung ha rilasciato un aggiornamento con cui va a migliorare il funzionamento del sensore di impronte digitali di Samsung Galaxy S10 Plus L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus si aggiorna e migliora il sensore per il riconoscimento delle impronte proviene da TuttoAndroid.

Una buona e una cattiva notizia per i Samsung Galaxy S10 : per gli aggiornamenti nessun passo in avanti : Tre giorni dal lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S10 ed è venuto il momento di approfondire alcuni aspetti dei top di gamma venuti fuori in una seconda fase, spulciando tra impostazioni e opzioni più o meno premium del device. Doveroso è dunque comunicare ai nostri lettori una buona e una cattiva notizia relativa a tutti e tre i device, considerando che quella non positiva riguarderà la questione aggiornamenti e dunque un argomento pure ...

Non solo Bixby in italiano per Samsung Galaxy S9 e S8 : presto un altro aggiornamento importante : La settimana che volge al termine è stata caratterizzata da alcune importanti novità riguardanti Bixby in italiano per modelli meno recenti come il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S8. Proprio quest'ultimo, nella giornata di ieri, ha fatto emergere questo importante passo in avanti con le prime segnalazioni sull'aggiornamento Android Pie per i modelli no brand. Una svolta attesa esattamente due anni, quando il top di gamma 2017 ha fatto il suo ...

Bixby in italiano e prestazioni al top per Samsung Galaxy S8 : bene l’aggiornamento Android Pie : Da alcune ore è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8. Come riportato nella giornata di ieri, la diffusione risulta avviata in Germania, dove il pubblico da circa 24 ore sta testando i punti di forza e di debolezza del pacchetto software, ma come sempre avviene in questi casi ci sono anche tante persone in Italia che si ritrovano con la variante del ...

Tappe bruciate e aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8 dal 20 febbraio in Europa : Arrivano le novità più attese oggi 20 febbraio per gli utenti che sono ancora legati ad un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che è stata avviata una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, la notizia vale per i modelli non brandizzati in commercio in Germania, ma è chiaro che nel giro di pochi giorni ci sarà la piena diffusione del pacchetto software nel resto ...

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano : arrivano le patch di febbraio - ma manca Android 9 Pie : Aggiornamenti in arrivo per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+. arrivano le nuove patch di sicurezza di febbraio ma non c'è ancora traccia di Android 9 Pie e dell'annessa Samsung One UI, purtroppo. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano: arrivano le patch di febbraio, ma manca Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Niente di speciale l’aggiornamento di febbraio per Samsung Galaxy S7 : ora disponibile in Italia : Stanno arrivando in queste ore le prime segnalazioni da parte degli utenti che hanno iniziato a ricevere la notifica per installare l'aggiornamento di febbraio a bordo del Samsung Galaxy S7. Come anticipato nella giornata di ieri, quando la patch ha fatto la sua apparizione in giro per il mondo, tocca subito concentrarsi sull'Italia, se pensiamo al fatto che in tanti hanno avuto la possibilità di procedere via OTA con il download del pacchetto ...