Oro storico alla Svezia nella staffetta donne

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Alex Vinatzer CAMPIONE DEL MONDO! Oro storico in slalom per l’Italia : L’Italia si sblocca con il suo CAMPIONE. Alex Vinatzer ha vinto la medaglia d’oro nello slalom dei Mondiali Juniores in corso di svolgimento in Val di Fassa. L’altoatesino ha confermato il pronostico della vigilia, dominando gli avversari e regalando all’Italia il primo titolo di questa rassegna iridata. L’ultimo oro azzurri in un Mondiale Juniores risaliva al 2015, quando Henri Battilani vinse in discesa libera ad ...

Albo d’Oro Coppa Italia basket : primo storico successo di Cremona : Cremona ha vinto la Coppa Italia 2019 di basket, si tratta del primo successo in questa competizione per il club lombardo che succede a Torino nell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro integrale della Coppa Italia di basket dal 1968 a oggi. Albo D’ORO Coppa Italia basket: 1967–68: Ignis Sud Napoli 1968–69: Ignis Varese 1969–70: Ignis Varese 1970–71: Ignis Varese 1971–72: Simmenthal Milano 1972–73: Ignis ...

Le Iene Show a caccia di terroristi. Gaetano Pecoraro parla con Alvaro Lojacono : "Con Aldo MOro nulla di personale". Il programma si trasforma in archivio storico : Nella settimana che ha visto rientrare in Italia dopo circa quarant'anni Cesare Battisti, la iena Gaetano Pecoraro mette a segno un colpaccio intervistando il ricercato numero 2 al mondo, ovvero Alvaro Lojacono, che ha avuto un ruolo nel sequestro ed omicidio di Aldo Moro del 1978.Gaetano Pecoraro ha raggiunto Lojacono in Svizzera, a 300 km da Milano. L'incontro si è tenuto al tavolino di un bar, con Lojacono che non ha mostrato parole di ...

“Tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi e del lOro patrimonio storico - archeologico - paesaggistico - ambientale” : domani la presentazione della proposta di Legge : Individuare un reale percorso di recupero dei più importanti e pregevoli siti minerari post industriali esistenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di censire il patrimonio attraverso la redazione di un apposito albo; stabilire un ordine di interventi strutturali per il recupero e la trasformazione in aree fruibili dei siti recuperabili, stipulando, laddove possibile, apposite convenzioni con gli enti proprietari; promuovere, a livello ...

Biathlon - LISA VITTOZZI IMPERIALE! Oberhof diventa colonia d’Italia : trionfo storico nell’inseguimento! 5a una magnifica DOrothea Wierer! : Se è un sogno, non svegliateci: LISA VITTOZZI realizza una doppietta leggendaria e, dopo la sprint, conquista anche l’inseguimento nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oberhof (Germania). Dorothea Wierer giunge quinta dopo una rimonta da fantascienza e resta saldamente in vetta alla classifica generale proprio davanti alla più giovane compagna di Nazionale. Benvenuti nel meraviglioso mondo del Biathlon femminile azzurro. VITTOZZI ...

Biathlon - DOrothea Wierer sfiora uno storico trionfo a Nove Mesto : l’azzurra seconda nell’inseguimento : Grande prestazione dell’azzurra, che sfiora una vittoria clamorosa al termine di una gara quasi perfetta Il vento e una grande Roeiseland le portano via un trionfo storico, ma la splendida stagione di Dorothea Wierer continua. Nell’inseguimento di Nove Mesto è seconda dietro la norvegese che bissa il successo ottenuto nella sprint e l’unico rammarico dell’azzurra è legato all’ultimo poligono, quando arriva al ...