Open Fiber : a Civitavecchia investimento di 6 mln per Ftth (2) : (AdnKronos) - La sinergia con un partner importante come Open Fiber, aggiunge Cozzolino, "conferma che Civitavecchia è tornata ad attrarre investimenti seri ed aziende importanti, aspetto di cui non posso che essere orgoglioso. Grazie a questi lavori miglioreranno le condizioni del mercato, a benefi

Open Fiber : a Norcia realizzerà banda ultra larga - investimento di 2 - 5 mln (2) : (AdnKronos) - La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica. Nel progetto è previsto il cablaggio delle scuole e degli uffici comunali al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di aumentare la produttività e la co

Open Fiber : a Norcia realizzerà banda ultra larga - investimento di 2 - 5 mln : Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Open Fiber, società compartecipata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti realizzerà nel comune di Norcia un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica che consenta a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione fino a un Gigab

Tim - Vivendi apre alla rete unica con Open Fiber. E torna in pressing su Elliot : chiesta revoca dei 5 amministratori : Il progetto della rete unica Tim-Open Fiber, sostenuto dal governo ma che divideva i due principali azionisti di Tim, ottiene una prima ufficiale disponibilità da Vivendi. Con i francesi che vanno in pressing in vista dell’assemblea del 29 marzo e tornano a chiedere la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliot, evidenziando come a loro parere l’”inadeguata gestione” degli amministratori indicati dal fondo Usa abbia “portato ...

Tim perde 1 - 4 miliardi - trattative con Vodafone e Open Fiber : Roma, 21 feb., askanews, - Tim ha chiuso il 2018 con una perdita netta consolidata di 1,41 miliardi di euro dopo 2,6 miliardi di svalutazioni complessive dell'avviamento. Il gruppo di ...

Open Fiber : con Policlinico Milano per telemedicina : Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Open Fiber metterà a disposizione le proprie risorse e competenze per una sperimentazione inerente alla telemedicina con la preziosa collaborazione del Policlinico di Milano, già realtà pioniera nella e-health. L’evoluzione in atto della dinamica demografica e il cambiame

TIM-Open Fiber - terminato primo incontro su rete : E' terminato l'incontro tra i vertici di TIM e Open Fiber convocato per una prima ricognizione organizzativa delle possibili sinergie tra le due società . La riunione è durata poco meno di un'ora. L'...

Tim : Conti - presto incontro Open Fiber : ANSA, - MILANO, 4 FEB - Un incontro tra Tim e Open Fiber sulla rete unica non c'è ancora stato "ma penso verrà organizzato entro breve". Lo ha detto il presidente di Tim Fulvio Conti a margine di un ...