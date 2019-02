Fortnite | stagione 8 | arrivano i pirati

Ecco le Sfide della Settimana 1 di Fortnite stagione 8 : inizia la corsa al nuovo Pass Battaglia : La promessa evoluzione dello shooter online di Epic Games è finalmente tra noi. Fortnite Stagione 8 è infatti realtà, giocabile da oggi, 28 febbraio 2019, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Una Stagione, quella attiva fino al prossimo 7 maggio, che porta inevitabilmente svariate e succulente novità nell'ecosistema del rivale di Apex Legends. Le ho già raccolte per voi in questo articolo dedicato, in cui sono andato a ...

Tutte le novità ufficiali di Fortnite stagione 8 : dalla Battle Royale a Salva il Mondo : L'evoluzione dello shooter online più giocato degli ultimi anni è finalmente tra noi! Fortnite Stagione 8 parte infatti oggi, 28 febbraio, su Tutte le piattaforme, portando con sé un grosso carico di novità per tutti gli appassionati del titolo di casa Epic Games. Attive per altro fino al 7 maggio. Mentre i server del gioco sono attualmente in manutenzione programmata, andiamo allora a scoprire insieme cosa ci hanno riservato gli sviluppatori ...

La Stagione 8 di Fortnite è qui : nuovo Pass Battaglia - Cannone pirata - nuove località e modalità a tempo nella patch 8.00 : Come annunciato poche ore fa è arrivato il momento di accogliere la Stagione 8 e i dettagli della patch 8.0 di Fortnite. Il titolo Epic Games si aggiorna e qui di seguito vi proponiamo le principali novità introdotte.Per tutti i dettagli vi invitiamo a dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco.Stagione 8 - Pass BattagliaLeggi altro...

Fortnite Mobile : Tutte le migliorie apportate con la Stagione 8 : La Stagione 8 di Fortnite è arrivata e con tante novità che potete scoprire nel nostro articolo cliccando qui, in concomitanza è stato reso disponibile un aggiornamento per le versioni Mobile, a seguire Tutte le migliorie apportate. Novità e migliorie per Fortnite Mobile A seguire il changelog: Migliorato il feedback visivo Cambiata la visibilità dell’interfaccia durante la caduta o l’uso del ...

Fortnite stagione 8 : Tutte le novità : Finalmente è arrivata, parliamo della Stagione 8 di Fornite, la quale ha inizio con l’aggiornamento 8.0.0, scopriamo insieme quali sono Tutte le novità apportate, nelle quali naturalmente non sono incluse quelle che arriveranno nel corso delle varie settimane. Fortnite Stagione 8 è qui: Tutte le novità Battaglia reale Nuovo Pass battaglia con 100 livelli e 100 ricompense (Disponibile al costo di 950 ...

Fortnite : server tra poco offline per l'arrivo della Stagione 8 e della patch 8.00 : La Stagione 8 di Fortnite si avvicina a grandi passi e con essa non poteva di certo mancare un nuovo importante aggiornamento e una manutenzione che partirà proprio nella giornata di oggi.A rivelarlo Epic Games stessa attraverso il profilo Twitter del gioco. Con il classico annuncio attraverso un tweet, la compagnia ha rivelato che nella mattinata di oggi ci sarà spazio per una manutenzione che partirà alle 10:00 ore italiane. Mentre si ...

La nuova immagine teaser della stagione 8 di Fortnite mostra una banana senziente : Ormai mancano davvero pochissimi giorni all'avvio della stagione 8 di Fortnite, ed Epic Games continua ad utilizzare i social per condividere immagini teaser del nuovo evento del suo popolare battle royale. Come riporta VG247, la nuova immagine condivisa sul profilo Twitter del gioco mostra quella che sembra un specie di banana senziente, al momento non sappiamo se si tratta di un nuovo nemico in arrivo nella modalità battle royale o se farà ...

Le date di Fortnite stagione 8 : ecco quando inizia e finisce la nuova Battle Royale : Ormai Fortnite Stagione 8 è il topic più caldo degli ultimi giorni su ogni forum videoludico che si rispetti. Manca infatti pochissimo all'avvio della prossima Stagione del Battle Royale più giocato tra PC, console e dispositivi mobile, con i ragazzi di Epic Games pronti a regalare ancora una volta agli appassionati una tornata di Sfide inedite e di eventi speciali mai visti. Sciolta la neve che ha invaso nelle ultime settimane la grande isola ...

Fortnite stagione 8 : una nuova immagine teaser suggerisce l'arrivo dei Draghi : Epic Games continua a condividere in rete indizi relativi all'attesa Stagione 8 del popolare Fortnite, stuzzicando la fantasia dei numerosi fan.Gli sviluppatori stanno pubblicando su Twitter alcune immagini per la nuova Stagione, l'ultima mostrava un minaccioso serpente.Stavolta, Epic ha condiviso un nuovo tweet che suggerirebbe il possibile arrivo dei Draghi nel battle royale. Nella nuova immagine teaser, riportata da VG247.com, è possibile ...

I draghi ruggiscono in Fortnite stagione 8 : un’immagine svela le novità in arrivo : Il Battle Royale per eccellenza è pronto ad evolversi. Il prossimo 28 febbraio partirà infatti Fortnite Stagione 8, ovvero la nuova tornata di novità per lo sparatutto "costruttivo" di Epic Games. Nonostante l'arrivo sul mercato del rivale Apex Legends - da scaricare come free-to-play su PC, PS4 e Xbox One -, un po' tutta la community videoludica guarda alla prossima season del gioco come ad un evento particolarmente atteso. E per cui, come vi ...

La nuova immagine teaser della stagione 8 di Fortnite mostra un minaccioso serpente : Ormai manca poco all'arrivo della stagione 8 di Fortnite, infatti proprio ieri Epic Games ha pubblicato un'immagine a tema piratesca, volta ad annunciare il nuovo attesissimo evento. Oggi la compagnia ha pubblicato una seconda immagine che mostra un cobra su sfondo rosso.Come riporta VG247, l'immagine in questione è stata pubblicata tramite un post su Twitter e recita:"Qualcosa brilla all'interno della grotta ma attenti a quelli che arrivano a ...

Prima immagine di Fortnite stagione 8 - i pirati invadono il Battle Royale? : I ragazzi di Epic Games hanno scelto il 28 febbraio come data di inizio di Fortnite Stagione 8. Una data importantissima per il Battle Royale per eccellenza, che segnerà lo scioglimento definitivo della neve che ne aveva ricoperto parte della grande mappa. Questo perché il team di sviluppo non solo è chiamato a coinvolgere la sua ampia community con Sfide sempre nuove ed eventi speciali mai visti, ma anche e soprattutto per via dell'agguerrita ...

Cerca una X per il tesoro : un tema piratesco per la stagione 8 di Fortnite? : L'attuale stagione di Fortnite terminerà il 27 febbraio e ovviamente c'è molta curiosità nei confronti della stagione 8 e del tema al centro di questa nuova season. Un teaser riportato da Eurogamer.net, sembra rivelare chiaramente quale sarà il tema della stagione 8: i pirati. Un tweet è infatti chiaro al riguardo con una sorta di canto piratesco e l'immagine di un uncino.La X segnala il luogoLeggi altro...

Cambia tutto per Fortnite stagione 8 : Epic Games dice addio agli aerei : Fortnite Stagione 8 è sempre più vicina. La prossima evoluzione della celebre Battaglia Reale di Epic Games prenderà infatti il via il 26 febbraio, subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.0.0 già annunciato dalla compagnia a stelle e strisce. Un'evoluzione che, neanche a dirlo, porterà con sé diverse novità. Se già sappiamo che la mappa è destinata a Cambiare - sconvolta dai recenti terremoti registrati sulla grande isola di gioco -, ...