(Di giovedì 28 febbraio 2019) L’indoor rowing “Quando ospiteremo altre iniziative come questa vorrà dire che il livello sociale della nostra comunità avrà finalmente raggiunto uno standard dignitoso”. Vittorio Attanasio, uno dei 1700 ex dipendenti dell’– quella storica e gloriosa della quale resta ormai soltanto qualche scheletro in un territorio devastato dal niente – è il presidente dele con queste belle parole ha tenuto a battesimo il progetto della Federazione italiana die dalla Fondazione Angelini rivolto ai portatori dità fisiche, sensoriali e intellettuali come straordinario “supporto per un percorso di integrazione ed inclusione sociale attraverso ile l’indoor rowing”.L’obiettivo è quanto mai impegnativo ma, come ha sottolineato Giuseppe Abbagnale, uno dei due fratelloni di Castellammare presidente della Federazione, la voglia di raggiungerlo è ...

