A 13 anni ha inventato un modo per trattare il tumore al pancreas e ancora non ha

20 anni di PayPal - l’ex startup che ha “inventato” i pagamenti online : La sede di PayPal (Getty Images) PayPal per molti oggi è sinonimo di pagamenti online. Opera in 202 Paesi differenti, permette ai suoi 254 milioni di utenti attivi di spedire, ricevere e trattenere denaro in 25 valute diverse, e consente anche il trasferimento di fondi da e verso persone che non hanno un account PayPal. Non è l’unico o il più importante tra i mediatori di denaro in funzione oggi, ma è sicuramente uno dei più noti in ...