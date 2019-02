Tunisia | protesta provocano arresto totale della produzione di fosfati a Mdhilla

Tunisia - giornalista si dà fuoco per protesta contro il Governo e muore : Terribile tragedia in Tunisia, dove un giornalista di una tv locale, Abderrazak Zorgui, si è dato fuoco per protestare contro il Governo turco, accusato dallo stesso Zorgui di favorire ancora la corruzione e di non dare lavoro a chi è disoccupato. Una situazione precaria che, quindi, sarebbe anche quella dei giornalisti. Il cronista, prima del gesto, ha spiegato che questo gesto volontario per lui rappresenta l'inizio di una sorta di rivoluzione ...