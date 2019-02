Qualità dell’aria | studio Ispra | “Il 50% emissioni da riscaldamenti e allevamenti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il riscaldamento e gliintensivi inquinano più di auto e moto e sono responsabili di più della metà delle. È quanto emerge da unodell’, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha analizzato l’inquinamento da Pm 2,5 (particolato fine) e Pm10. In particolare il riscaldamento è responsabile del 38% del particolato, mentre glilo sono del 15,1%. Lo stoccaggio degli animali nelle stalle e la gestione dei reflui inquina più dei veicoli leggeri (al 9%) e persino più dell’industria (11,1%). “Non basta fermare il traffico. Non basta agire sul riscaldamento”. Per migliorare lache respiriamo si deve agire anche sugli”. Come spiega Mario Contaldi, esperto dell’“per migliorare lache respiriamo si deve agire anche sugli”. Secondo gli ultimi dati ...

eprsocial : Una fotografia in chiaroscuro quella scattata dal secondo Rapporto Ambiente di Snpa presentato oggi. Consumo di suo… - AmeduriMichele : RT @laura_lavespa: Qui nella ridente Padania abbiamo 22 gradi e grazie alla meravigliosa qualità dell’aria un sacco di persone con otiti, r… - laura_lavespa : Qui nella ridente Padania abbiamo 22 gradi e grazie alla meravigliosa qualità dell’aria un sacco di persone con otiti, riniti e allergie -