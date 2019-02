Nadal batte Zverev e i malanni

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Rafa Nadal batte Mischa Zverev e vola agli ottavi di finale : Dopo Roger Federer, è toccato anche a Rafa Nadal 'tornare in ufficio'. Il maiorchino, a un mese dalla batosta riscevuta nella finale degli Australian Open da Novak Djokovic, è rientrato senza problemi ...

Agassi : 'Non avrei mai potuto battere Federer - Nadal e Djokovic' : Agassi ha poi aggiunto: 'Il mio più grande errore come tennista è stato quello di pensare che la felicità si sarebbe esaurita una volta raggiunto il numero 1 del mondo. È accaduto esattamente il ...

Australian Open - super Djokovic : batte Nadal e vince a Melbourne per la settima volta : Un dominio assoluto, una finale degli Australian Open che in pratica non si è giocata. Troppo il divario in campo oggi sulla Rod Laver Arena tra Novak Djokovic e Rafa Nadal. La miglior finale...

Australian Open - super Djokovic : batte Nadal e vince a Melbourne per la settima volta : La miglior finale possibile tra il numero uno e il numero due del mondo è durata poco più di due ore: 6-3 6-2 6-3 per il 31enne serbo. E dire che il mancino spagnolo alla vigilia sembrava addirittura ...

Australian Open : Djokovic batte in finale Nadal 6-3 - 6-2 - 6-3. 15° Slam per il serbo : Si gioca comunque sui turni di servizio del n° 1 del mondo, in vantaggio di un break 11:35 27 gen 3° SET: 4-2 GAME Djokovic: Gioco fondamentale vinto dal serbo, che per la prima volta ha concesso ...

Australian Open – Tsitsipas scioccato da Nadal - studia Federer : “vorrei capire come Roger riesca a batterlo” : Tsitsipas scioccato dalla netta sconfitta subita contro Rafa Nadal, arrivata dopo il successo su Federer. Adesso il tennista greco cerca di capire come Roger sia stato in grado di battere il maiorchino durante la sua carriera Stefanos Tsitsipas ha affrontato, uno dopo l’altro, due vere e proprie leggende viventi del tennis agli Australian Open, ottenendo due risultati ben diversi: il giovane tennista greco ha sorpreso tutti battendo ...

Australian Open – Tsitsipas scioccato da Nadal - studia Federer : “vorrei capire come Roger è riesce a batterlo” : Tsitsipas scioccato dalla netta sconfitta subita contro Rafa Nadal, arrivata dopo il successo su Federer: il tennista greco cerca di capire come Roger sia stato in grado di battere il maiorchino durante la sua carriera Stefanos Tsitsipas ha affrontato, uno dopo l’altro, due vere e proprie leggende viventi del tennis agli Australian Open, ottenendo due risultati ben diversi: il giovane tennista greco ha sorpreso tutti battendo ...

Australian Open 2019 : Djokovic batte Pouille 6-0 - 6-2 - 6-2 - in finale troverà Nadal : Djokovic-Pouille, la cronaca Pouille sembra non soffrire la pressione della Rod Laver Arena, ma Nole fa di meglio e alla prima occasione strappa il servizio al rivale, incanalando sui propri binari ...

Rafa Nadal batte Tsistsipas - il giustiziere di Federer : in finale all'Australian Open senza perdere un set : Rafa Nadal è il primo finalista degli Australian Open, il primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il tennista spagnolo in semifinale si è sbarazzato in tre set del greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Roger Federer agli ottavi, con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0 in meno

Rafa Nadal batte Tsistsipas - il giustiziere di Federer : in finale all'Australian Open senza perdere un set : Rafa Nadal è il primo finalista degli Australian Open, il primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il tennista spagnolo in semifinale si è sbarazzato in tre set del greco ...

Australian Open 2019 : Nadal batte Tiafoe in tre set - in semifinale troverà Tsitsipas : Diretta Australian Open 2019: sarà Nadal-Tsitsipas la prima semifinale nello Slam di Melbourne, nel torneo Wta avremo Kvitova-Collins.

Tennis - Australian Open : Nadal abbatte Tiafoe e aspetta Tsitsipas - favole Collins e Kvitova : Rafael Nadal conquista la semifinale degli Australian Open 2019 , battendo senza troppi problemi Frances Tiafoe in tre set: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio finale. Al prossimo turno se la vedrà con la ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Anderson batte Nadal - sarà finale con Djokovic! : sarà il sudafricano Kevin Anderson a sfidare il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo di esibizione di Abu Dhabi, il Mubadala World Tennis Championship: il sudafricano supera in rimonta l’iberico Rafael Nadal, mentre il serbo spazza via in due set il russo Karen Khachanov. Quinto posto per il sudcoreano Hyeon Chung che batte in due set l’austriaco Dominic Thiem. La prima sorpresa stagionale la serve il sudafricano Kevin ...