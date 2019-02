Incontro tra Trump e Kim Jong-un | guida al summit in Vietnam

Ballarin - Incontro tra sindaco e tifosi. 'Intervento al via dal piazzale Nord' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO incontro, nel pomeriggio di oggi, tra il sindaco Pasqualino Piunti e una delegazione di tifosi che hanno chiesto una riunione con il primo cittadino per conoscere lo stato di ...

Hanoi - secondo Incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : ...

Caso Regeni - Incontro tra Conte e Al-Sisi : 'Arrivare a una soluzione si può' : Arrivare a una soluzione giudiziaria sull'omicidio di Giulio Regeni si può. Ne è convinto il premier Conte , che a Sharm el-Sheikh, a margine del vertice tra Unione Europea e Lega Araba, ha affrontato ...

La posta in gioco nell'Incontro tra Trump e Kim : Sarà allora un gioco al ribasso, con Kim a puntare sulla riduzione dei vincoli alla propria economia e gli Stati Uniti a giocarsi le proprie carte, dalla riduzione delle truppe schierate a sud al ...

Le foto dei preparativi dell’Incontro tra Trump e Kim in Vietnam : Strade piene di bandiere dei due paesi e cartelloni di benvenuto, in vista di un incontro importante e raro

Cosa c’è in ballo nell’Incontro tra Trump e Kim : Il presidente statunitense e il leader nordcoreano si vedranno mercoledì in Vietnam, ma tra gli esperti circola un discreto pessimismo

Mercoledì sera Incontro tra Trump e Kim : ANSA, - WASHINGTON, 26 FEB - Il presidente americano Donald Trump avra' un primo faccia a faccia con il leader nordcoreano Kim Jung-un mercoledi' sera ad Hanoi, in Vietnam, seguito da una cena con i ...

Donald Trump e Kim Jong-un - durante il loro prossimo Incontro - potrebbero dichiarare formalmente la fine della guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord : Donald Trump e Kim Jong-un, durante il loro prossimo incontro previsto per il 27 e il 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam, potrebbero dichiarare la fine della guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lo ha detto lunedì un

Riforma pensioni e Quota 100 - oggi l'Incontro tra governo e sindacati : Il confronto tra governo e sindacati ripartirà questa mattina alle ore 10:00 presso il Ministero del Lavoro. L'esecutivo ha infatti convocato i rappresentati della piattaforma sindacale (formata da Cgil, Cisl e Uil) al fine di aprire un tavolo sui principali interventi di Riforma del settore previdenziale dopo che in diverse occasioni le parti sociali hanno espresso l'urgenza di un ulteriore allargamento delle misure di flessibilità avviate con ...

Nella terza giornata dell'Incontro sui minori - il card. Marx indica le priorità per contrastare gli abusi : I sacramenti trasmettono vera misericordia, mentre l'amministrazione rimane parte delle minutiae di questo mondo". Ma se la fede non può essere amministrata, gli aspetti della gestione della Chiesa ...

Varazze : Incontro "Presente e futuro della nostra vita nel mondo digitale" : L'associazione Scienza&vita di Varazze e Ucid , Unione Cristiana Imprenditori e dirigenti, sezione Savona, organizzano venerdì 1 marzo, al Kursaal Margherita, corso Matteotti 15, di Varazze, l'incontro dal titolo "...

Maturità 2019 - la protesta dei sindacati : “Novità ad anno inoltrato”. Chiesto un Incontro urgente al ministero : La nuova Maturità non piace alle organizzazioni sindacali che scendono in campo a fianco dei ragazzi contro il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Cgil, Cisl e Uil, infatti, hanno Chiesto un incontro urgente al capo dipartimento Carmela Palumbo per affrontare la questione dell’esame di Stato. Lena Gissi, Francesco Sinopoli e Pino Turi, segretari scuola dei tre maggiori sindacati, nei giorni scorsi hanno preso carta e penna e inviato una ...

Pensioni : Q100 supera le 60mila domande - il 25 febbraio Incontro tra Governo e sindacati : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 22 febbraio 2019 vedono arrivare un importante traguardo per le richieste di uscita dal lavoro tramite la quota 100, con il superamento delle 60mila domande inoltrate all'Inps. Nel frattempo il Governo convoca i sindacati per un confronto sui temi chiave riguardanti la previdenza, mentre dall'opposizione si chiede di effettuare modifiche all'impianto del decreto per allargare la platea dei beneficiari ...

Incontro tra Giovani Unesco friulani e veneti : ... scienza, arte, e soprattutto per indicare una strada, un percorso per tradurre queste parole astratte in ricadute concrete per il territorio, in occasioni di crescita dei Giovani e dei cittadini ...