In Inghilterra saranno tutti “presunti donatori” di organi

ilpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Una nuova legge vuole incentivare le donazioni, seguendo i successi ottenuti nel Galles e in altre parti del mondo: in Italia basta scriverlo su un foglio

ilariobond : @londranewsblog Non esageriamo. Questa signora mi sembra non parli la lingua inglese. Ovviamente non può trovarsi u… - Ianuario2 : @SandroSca Se esci con l'@AtletiFR crolli in borsa , CR7 fa le valige per l'Inghilterra e come inter e milan dopo saranno sticazzi !!!!! - rossellabea : RT @beabri: Complimenti alla nazionale di #rugby femminile per la prima vittoria contro l'Irlanda al #6Nazioni! Le prossime sfide saranno… -