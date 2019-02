Autonomia | il no della Toscana

Napoli - de Magistris vuole l’Autonomia della città : “Referendum entro fine 2019. Poi proveremo con l’intero Mezzogiorno” : Luigi de Magistris vuole la “totale autonomia” di Napoli e annuncia un referendum entro l’anno: “Per i politici antimeridionali, la pacchia è finita”, dice. “Avremo così più risorse economiche, meno vincoli finanziari, più ricchezza, più sviluppo, meno disuguaglianze”, spiega il sindaco della città partenopea. La mossa – una sorta di risposta all’intesa sull’autonomia differenziata in ...

No bipartisan dal Consiglio regionale della Puglia all'Autonomia : Prende piede un accordo trasversale nel Consiglio regionale della Puglia tra centrosinistra e centrodestra contro l'autonomia delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Francesca Franzoso, consigliere regionale di Forza Italia della provincia di Taranto e commissario dello stesso partito, sottoscrive infatti il documento che porta già la firma dei consiglieri regionali del Pd Amati, Blasi, Mazzarano e Pentassuglia oltre che di altri ...

'L'Autonomia consentirà un efficientamento della spesa' - Lega - : Lo ha spiegato il sottosegretario all'Economia, il leghista Massimo Bitonci, ai microfoni di Radio anch'io, Rai Radio1,. 'E' un processo che ha funzionato benissimo in altri paesi, come la Germania o ...

Autonomia : Zaia - 'Chi parla male della riforma è contro la Costituzione' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - È davvero strano trovare governatori che non vogliono essere autonomi. Mi chiedo come la Campania possa fare queste richieste". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi in Consiglio regionale rispondendo alle resistenze del Sud alla riforma sull'Autonomia d

Dalla secessione di Bossi all'Autonomia della Lega sovranista - la lunga storia del federalismo : Il termine Padania entrò ufficialmente nel vocabolario della allora Lega Nord Italia Federale nel 1995 a seguito della crisi del governo Berlusconi I e del passaggio del movimento ad una politica ...

Autonomia regionale - l'assalto della Lega : ... ovvero firmerà se ci sono tutte le 23 competenze richieste dalla sua regione: ieri avrebbe già chiuso un'intesa con il viceministro dell'Economia Garavaglia e il ministro Stefani sulla parte ...

Tasse la rivoluzione della Lega : sì all'Autonomia - il Veneto potrà tenersi una parte delle imposte : La Lega sta per portare a casa una delle battaglie più importanti avviate in questi ultimi anni. Quella scaturita dai referendum regionali con cui la Lombardia e il Veneto avevano chiesto maggiore autonomia, di competenze e finanziaria. Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia e la ministra

Autonomia - la sfida della Campania : ?«Pronto il ricorso alla Consulta» : Sedersi al tavolo tra governo e Regioni oppure, se l'accordo sull'Autonomia con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sarà chiuso il 15 febbraio, sarà ricorso alla Corte...

Un test con Google Pixel 3 anticipa i benefici sull’Autonomia della dark mode di Android Q : Di Android Q sappiamo ancora poco. Ma tra le voci circolate finora c'è quella che riguarda l'implementazione di una dark mode L'articolo Un test con Google Pixel 3 anticipa i benefici sull’autonomia della dark mode di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Cena per la Giustizia - la corrente di Davigo : “Toghe con i politici appannano l’Autonomia della magistratura” : “La partecipazione a una superpubblicizzata iniziativa-Cena di lusso, insieme a politici, imprenditori e in generale uomini di “potere”, rischi di appannare proprio l’immagine di autonomia e indipendenza della Magistratura, che va invece preservata e custodita gelosamente”. Il Coordinamento di Autonomia e Indipendenza, la corrente della magistratura che ha come leader Piercamillo Davigo, attacca la Cena-evento organizzata ...

Salvini-Di Maio : sì a donne e bambini della Sea Watch in cambio del sostegno all'Autonomia delle regioni : A settembre sarebbe forse venuto giù il governo. Invece, Matteo Salvini ha ribadito che, per quanto riguarda l'Italia, i porti rimangono chiusi e nessuna nave delle Ong carica di migranti potrà attraccarvi. Ma non ha sbarrato la porta all'ipotesi, formulata dal collega vicepremier Luigi Di Maio d'in

Lezzi : 'L'Autonomia regionale serve a migliorare l'efficienzea della pubblica amministrazione' : 'L'autonomia non va ad indebolire l'unità nazionale ma vuole rendere più efficienti le amministrazioni regionali'. Questo governo intende 'ripristinare un equilibrio nel nostro Paese: non esiste la ...

L'Autonomia della Valle d'Aosta e l'attualità della Carta di Chivasso : Obiettivo dell'incontro stimolare una vasta riflessione che ponga le basi per una rinnovata convergenza dell'intero mondo autonomista e che possa anche essere il primomomento di una fattiva e ...