Sconcerti | ' Allegri deve spiegarmi cosa significa essere in difficoltà atletica'

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il giornalista, Mario, nell'intervista rilasciata a Calciomercato.com, ha fatto il punto su alcune vicende riguardanti i top club di Serie A. Tornando sullo status quo della Juventus ha puntualizzato che era scontato vedere al Dall'Ara i bianconeri inperché provenivano dalla sonora sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e per di più il Bologna è una squadra in buona salute. Massimilianoha attribuito le ultime prestazioni dei suoi uomini a un calo della condizione fisica, ma per il giornalista questo è soltanto un alibi poco convincente: "non può dirmi: siamo in. Che vuol dire? Mispiegare perché. Mispiegareè successo". Il motivo del netto calo di rendimento della Vecchia Signora per l'opinionista è da ricercarsi nel lavoro effettuato durante la pausa invernale, quando è stata ...