' Resistere all' assedio' | Orozco-Estrada dirige Šostakovi

Il più grande santuario yazidi cerca di Resistere all'esodo : ... Armenia e Georgia, fino in Germania, 60.000 persone, la più vasta comunità yazidi all'estero,', dettaglia questo esperto del culto millenario, giornalista part-time e insegnante di economia, ...

Savona - fra trottole e cibo. La ricetta di Roccavignale per Resistere alla crisi : Fa un freddo porco e la neve comincia a stringere la sua morsa anche sulla Valbormida. Sulle curve della Torino-Savona i tir rallentano e le cabine evaporano imprecazioni perché da un momento all’altro l’autostrada può diventare una trappola. Sulle alture di Roccavignale, Renato Agosto, meccanico in pensione, si erge come un’eroe del west su un fondale di mura medievali sopravvissute alle truppe di Napoleone. Lancia la trottola di legno ...

Nobel per la Pace - candidiamo Mimmo Lucano e ricordiamo all’Italia che si deve Resistere : La nostra Italia è a rischio di diventare un Paese canaglia. Non certo per le immaginarie trasgressioni del verbo neoliberista che secondo alcuni politici fantasiosi avrebbe commesso con la recente misteriosissima e pessima (per quanto se ne può sapere) manovra finanziaria. Non certo per le gabole studiate ad arte dallo stato maggiore dei Cinquestelle per carpire i voti di ambientalisti e pacifisti, che oggi devono sorbirsi gli F-35, ...