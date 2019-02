Outlaws of the Old West è un nuovo open world con forti elementi survival ambientato nel

eurogamer

(Di martedì 26 febbraio 2019) Anche dopo grandi successi come la serie Red Dead Redemption di Rockstar Games, l'ambientazione del vecchionon è qualcosa che si vede spesso nei giochi. Ma conof the Old, dello sviluppatore Virtual Basement, questoonline affronta il tema del selvaggioin un modo diverso. Durante il vostro viaggio nell', sarete in grado di esplorare le vaste pianure e le montagne innevate e dovrete sopravvivere alle terre senza legge del vecchioCome riporta Gamespot, il gioco è in arrivo in accesso anticipato il 12 marzo per PC,of the Oldfarà giocare fino a 150 giocatori in un mondo aperto dove sarà fondamentale esplorare e cercare preziose risorse. Ognuno inizia con poche risorse a disposizione, e quindi bisognerà trovarle se vorrete sopravvivere. Se non sarete in grado di soddisfare i bisogni di base del vostro personaggio, ...